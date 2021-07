Hintergrund: Inakzeptabel

Angeführt vom britischen Labour-Abgeordneten Richard Burgon haben 20 Parlamentarier aus vier Parteien am Dienstag einen offenen Brief an die Leitung des Hochsicherheitsgefängnisses Belmarsh in London und den Justizminister überreicht. Julian Assange wird dort seit mehr als zwei Jahren in Einzelhaft gehalten. Folgend dokumentiert jW den Inhalt des Schreibens in gekürzter Form:

»Wir sind zutiefst besorgt über die anhaltende Weigerung von Ihnen und dem Justizminister, ein Onlinevideotreffen zwischen Julian Assange und einer parteiübergreifenden Gruppe von britischen Parlamentariern zuzulassen. Wie Sie wissen, befindet sich Julian Assange derzeit in Untersuchungshaft in HMP Belmarsh, nicht wegen des Verstoßes gegen irgendein britisches Gesetz, sondern wegen der Auslieferung an die USA für seine journalistische Arbeit, die er in Großbritannien auf Einladung von The Guardian durchgeführt und in zahlreichen führenden Zeitungen weltweit veröffentlicht hat.

Dieser Fall hat wichtige Auswirkungen auf die Presse- und Veröffentlichungsfreiheit in Großbritannien und auf das US-UK-Auslieferungsabkommen einschließlich seines Verbots der Auslieferung wegen politischer Straftaten.

Wir stellen diesen Antrag nicht als Privatpersonen, sondern als britische Abgeordnete, die zutiefst besorgt sind über die möglichen Konsequenzen dieses hochrangigen Falls. Dies könnte nach den Regeln für offizielle Besuche erlaubt werden. Eine parteiübergreifende Gruppe von Parlamentariern beantragte erstmals im Dezember 2020 ein virtuelles Treffen. Es ist schlichtweg inakzeptabel, dass dieser einfachen Anfrage auch sechs Monate später mit solcher Unnachgiebigkeit begegnet wird.

Wir fordern Sie auf, ohne weitere Verzögerung ein virtuelles Treffen zu ermöglichen.« (si)