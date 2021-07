815 Tage Isolation

Henry Nicholls/REUTERS Wütender Protest, nachdem ein Antrag auf Freilassung von Julian Assange gegen Kaution abgelehnt wurde (London, 6.1.2021)

Es ist eigentlich nicht zu glauben: Da gibt ein Hauptzeuge im US-Feldzug gegen den Wikileaks-Gründer Julian Assange am vergangenen Wochenende in einem mehrstündigen Interview freimütig zu Protokoll, im Auftrag des FBI als Informant tätig gewesen zu sein und seine Aussagen zu dem seit über zehn Jahren verfolgten Journalisten erfunden zu haben – und nahezu kein Medium interessiert es. Der Isländer Sigurdur Ingi Thordarson hatte gegenüber der isländischen Zeitung Stundin eingeräumt, von den US-Behörden in dem von ihm genährten Glauben, er sei ein enger Mitarbeiter Assanges gewesen, angeworben worden zu sein, um ein Verfahren gegen den Journalisten zu fabrizieren.

Die Perfidität des Schweigekartells wird noch dadurch überboten, dass die Ankündigung von Stella Morris, ihren Verlobten mit dem sie zwei Kinder hat, im Gefängnis heiraten zu wollen bzw. zu müssen, dagegen sehr wohl diese Woche – dank freundlicher Unterstützung der Deutschen Presseagentur – in die »Leitmedien« wie den Spiegel geschafft hat. Dieses sich selbst noch als Nachrichtenmagazin verstehende Blatt, das damals extrem davon profitierte, gemeinsam mit Wikileaks die Tausenden Datensätze zum Krieg in Afghanistan und Irak aufzubereiten und im Anschluss mit den dadurch veröffentlichten US-Kriegsverbrechen, darunter das verstörende »Collateral Damage«-Video, an die Öffentlichkeit gehen zu können.

Der größte Fall politischer Verfolgung und möglicher Präzedenzfall für unabhängigen Journalismus weltweit wird so bewusst auf eine Boulevardebene reduziert. Schon während des Auslieferungsverfahrens Ende vergangenen Jahres brachten es dpa und andere Nachrichtenagenturen nur zu einer Meldung, die sich auf eine zugespitzte Zeugenaussage hinsichtlich des psychischen Gesundheitszustandes von Assange bezog. All die Verstöße gegen juristische Grundfreiheiten, wie der Zugang zu Anwälten, die Zulassung parlamentarischer und menschenrechtlicher Beobachtung des Prozesses fanden keine Erwähnung.

Der nächste »Fauxpas«: Zum 50. Geburtstag des Verfolgten an diesem Sonnabend heißt es bei dpa »Leben im Fadenkreuz der Justiz«. Richtig müsste es jedoch heißen: »Leben im Fadenkreuz der USA und ihrer Verbündeten«, denn juristisch ist dem Journalisten nichts vorzuwerfen. Da die imperialistischen Akteure diese Widersprüche immer weniger leugnen können, setzen sie auf Zeit. Ihr einziges Interesse besteht darin, Assange zu brechen und dafür zu sorgen, dass er seiner aktivistischen Lebensphilosophie: »Wenn Kriege mit Lügen begonnen werden können, können sie mit der Wahrheit beendet werden«, nicht mehr folgen kann.

Seit dem unzureichenden Urteil vom 4. Januar gegen die Auslieferung an die USA, das die britische Richterin Vanessa Baraitser gefällt hat, sitzt Assange bereits wieder 180 Tage in Isolationshaft (23 Stunden täglich). Unzureichend, weil es sich nur auf die Wahrscheinlichkeit einer schweren gesundheitlichen Beeinträchtigung in einem US-Supermaxprison bezieht, in das Assange nach seiner Auslieferung kommen würde. Abgesehen von der Bigotterie, eine Hochsicherheitsanstalt gegen eine andere abzuwägen, denn Assange sitzt ja bereits seit 815 Tagen isoliert im als »Guantanamo Großbritanniens« berüchtigten HMS Belmarsh ein, hatte die Richterin kein Problem mit den 18 Anklagepunkten gegen den Journalisten. Einem Antrag auf Kaution, dessen Positivbescheidung ihrem Urteil einen Hauch von Glaubwürdigkeit gegeben hätte, erteilte sie wenige Tage später eine Absage. In ihrem Urteil gab Baraitser der US-Anklage unter den Punkten 23 bis 29 auch den jetzt aufgeflogenen Lügen des Isländers Thordarson recht.

Das Auswärtige Amt (AA) ist zwar nicht so direkt in das politische Komplott involviert wie die USA, Schweden, Ecuador und Großbritannien; Nils Melzer, UN-Sonderbeobachter über Folter und seit erstmaliger Befassung mit dem »Fall Assange« in einem unermüdlichen Aufklärungskampf, sieht Deutschland dennoch zwischen »Appeasement und Komplizenschaft«. Entsprechend lautet der von Bundesaußenminister Heiko Maas gebetsmühlenartig wiederholte Standpunkt Berlins: Vertrauen in die britische Justiz, es besteht kein Grund zur Einmischung.

Zu der aktuellen Wende im Fall, die jedes andere Verfahren zusammenbrechen lassen würde, hat es das AA leider auch nicht mehr geschafft, eine diesbezüglich Bitte um Stellungnahme im Vorlauf von einigen Tagen bis jW-Redaktionsschluss zu beantworten. Bleibt die Antwort der Bundesregierung während der Bundespressekonferenz am Montag: Auf Nachfrage des RT-Journalisten Florian Warweg, ob sich die Bundesregierung vor diesem neuen Hintergrund bei ihren britischen und US-Partnern für die Freilassung von Assange einsetzen werde, lautete die Antwort: Man habe die »Diskussion« verfolgt, »wir bleiben allerdings bei der Position, dass sich unsere Haltung im Fall Assange nicht geändert hat«.