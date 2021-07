Immer weniger Sozialwohnungen

imago images/Joko Eine Bleibe mit Mietpreisbindung wird zunehmend rarer

Der Trend setzt sich fort: Die Zahl der Sozialmietwohnungen in Deutschland ist auch im vergangenen Jahr gesunken. 2020 gab es bundesweit 1,129 Millionen Einheiten, rund 26.340 oder 2,28 Prozent weniger als im Vorjahr. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des wohnungspolitischen Sprechers der Grünen-Bundestagsfraktion, Christian Kühn, hervor.

In den Bundesländern gibt es demnach große Unterschiede. Baden-Württemberg, Hamburg, das Saarland, Sachsen und Thüringen schafften es den Daten zufolge, 2020 ihren Bestand an Sozialwohnungen leicht zu erhöhen. Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg dagegen verzeichneten starke Rückgänge.

Christian Kühn macht für die Entwicklung die große Koalition verantwortlich: »Union und SPD haben den sozialen Wohnungsbau in dieser Wahlperiode unterfinanziert. Sie tragen so große politische Verantwortung für diesen neuen Tiefststand«, sagte er am Freitag den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Grünen-Politiker forderte mehr finanzielle Mittel des Bundes für den Sozialwohnungsbau und grundlegende Änderungen. »Das System der nur kurzfristigen Bindung müssen wir durchbrechen.«

Der soziale Wohnungsbau ist seit der Föderalismusreform 2006 Ländersache, erklärte Joachim Oellerich, Chefredakteur vom Mieterecho, Zeitschrift der Berliner Mietergemeinschaft, am Freitag gegenüber jW. »Die Bundesländer verfügen aber nicht über ausreichende Mittel, und die Zuwendungen des Bundes sind zu gering.« Ferner: Die temporären Bindungen des geförderten sozialen Wohnungsbaus können nur durch einen kommunalen Wohnungsbau überwunden werden, der im unveräußerbaren Eigentum der Kommunen bleibt, betonte Oellerich.

Die wohnungspolitische Debatte dürfte sich weiter aufheizen. Mit Blick auf den im Herbst anstehenden Volksentscheid hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Enteignung von Immobilienkonzernen am Freitag im ZDF-»Morgenmagazin« erneut strikt abgelehnt. (dpa/AFP/jW)