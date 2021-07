jW

In den vergangenen Tagen haben die Innenminister mal wieder in die sicherheitspolitische Mottenkiste gelangt. Zuerst hatte Sachsens Innenminister Roland Wöller in einem Interview gefordert, personalisierte Tickets einzuführen. Anlass seiner Forderung waren Auseinandersetzungen von Fans mit der Polizei am letzten Spieltag der dritten Liga in Dresden. Erstaunlich ist daran: Die Auseinandersetzungen ereigneten sich außerhalb des Stadions, es war ja ein Geisterspiel. Da schüttelt jeder normal denkende Fan den Kopf. Tickets mit Namen drauf sollen also Auseinandersetzungen außerhalb des Stadions verhindern? Wie das gehen soll, weiß nur ein Innenminister. Offensichtlich wollte Wöller auf Kosten von Fußballfans sein ramponiertes Image aufpolieren.

Seinen sicherheitspolitischen Vorschlag der Extragüte brachte er dann auf die Tagesordnung der Innenministerkonferenz. Die fand kurioserweise im Vergnügungspark Rust im Ländle statt. Man kann es sich nicht schöner ausdenken.

Das Gute war dann, dass Wöllers Vorschlag sich nicht vollständig durchsetzen konnte. In der Konferenz wurde »lediglich« beschlossen, mit DFB und DFL zu vereinbaren, künftig zumindest bei sogenannten Risikospielen wie einem Derby personalisierte Tickets einzusetzen.

Auch wenn grundsätzlich in den DFB-Regularien festgelegt ist, was ein Risikospiel ist, legt dies doch faktisch die Polizei fest. Das heißt im Klartext: Will die Polizei bei einem bestimmten Spiel – aus welchen Gründen auch immer – personalisierte Tickets, erklärt sie das Spiel zum Risikospiel. Da der DFB und auch die Vereine in letzter Zeit immer wieder personalisierte Tickets abgelehnt haben, ist nur zu hoffen, dass sie auch jetzt standhaft bleiben. Denn Tickets gibt immer noch ein Verein oder der Verband raus – nicht die Polizei.

In Zeiten wie diesen, wo die Fans allmählich in die Stadien zurückkehren, braucht der Fußball jedenfalls keinen populistischen Vorschlag aus der Mottenkiste, der weder etwaige Straftaten verhindert noch aufklärt.

»Sport frei!« vom Fananwalt.