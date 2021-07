Am Ende gewinnt immer Thunfisch

imago images/CTK Photo Die tschechische Mannschaft bereitet sich in Prag auf die EM vor (30.6.2021)

Freitag, 18 Uhr, Schweiz – Spanien

Und schon wieder diese Schweizer. Sie haben es geschafft, den stolzen französischen Hahn niederzuringen, nach 120 Minuten. Das wird Körner gekostet haben. Aber jetzt sind sie im Rausch, wollen mehr. Mit weit aufgespannten Flügeln gleiten sie ins Viertelfinale. Werden sie wie Ikarus zu nah an die Sonne fliegen und abstürzen oder die Spanier im Nahkampf besiegen? In Sankt Petersburg kommt es zum Charaktertest. Auch den Spaniern stecken anstrengende 120 Minuten in den Knochen. Am Ende ist man immer schlauer, darum ein Tipp ins Blaue: Die Schweiz wird weiterhin oben bleiben. Zuerst auf dem Flug nach Russland, danach sportlich. Sollte es nicht reichen, ist der Sieg über Frankreich immerhin ein Highlight in den Geschichtsbüchern. Apropos Bücher: Wer ein Wörterbuch Schwyzerdütsch aufschlägt, wird über tolle Wörter wie »Chuchichäschtli« stolpern. Das heißt Küchenschrank. Mehrere Jahre habe ich auf die Gelegenheit gewartet, das mal irgendwo anbringen zu können.

Maurice Lötzsch

Schweiz – Spanien 1:1 (5:4 n. E.)

*

Patschehändchen, ich hab’s doch gesagt! Na gut, ein Patschefüßchen tat es beim letzten Mal auch. Und sogar ein eigenes, womit dem Siegeszug der Furia Roja zum EM-Titel nichts mehr im Wege steht. Zweieinhalb Gruppenspiele brach sich die Elf von Trainer Luis Enrique einen ab. Da wurde getikit und getakat, was das Zeug hält, und heraus kam doch nur Murks. Dann erbarmte sich das slowakische Goalkeeper-Imitat und brachte Enrique auf den Trichter: Es braucht einfach das aus dem Nichts in die Wirklichkeit hereinbrechende Moment der Diskontinuität, etwas, das das herkömmliche Fußballgedöns auf den Kopf stellt, sprich: Slapstick! Als also im Achtelfinale gegen die Kroaten erneut der gewohnte Ballbesitzmurks seinen Gang zu nehmen schien, wies Enrique kurzerhand Torwart Unai Simon an, ein möglichst peinliches Eigentor zu fabrizieren. Gesagt, getan – und der nächste Sieg mit fünf eigenen Buden war im Kasten. Ergo: ein todsicheres System. Huhu, Sportsfreund Yann Sommer – ein halbes Stündchen geben wir dir heute, ansonsten dösbattelt Simon eben wieder los.

Marek Lantz

Schweiz – Spanien 1:5

Freitag, 21 Uhr, Belgien – Italien

Der seraphischen, sanft wiederklingenden, / Der ruhigwandelnden Töne voll / Ist die Arena in München, / Leuchtend in Rot und mit Hammer / Und Schwert verzieret. // Ums grüne Geviert duftet / Die Freudenwolk’, / Ihn selbst zu seh’n, den Fürsten des Fests, / den Belgier, der nicht / Fluth noch Flamme scheuet. // Ihr, ihr Belgier, / Ihr heldenmüthigen Warriors im Battle of the Bonebreakers, / Ihr bringt heute das Fest, ihr Lieben, ihr Teuren! / Und es blüht / Rings abendlich der Geist in diesem heil’gen Zorn. // Tiefprüfend ist es zu fassen. / Des Göttlichen empfangen wir / viel. / Nun erkennen wir ihn, / Den Belgier, in seiner Güte all. // Feiertag ist zu halten, / Da der hohe, der Geist / Der Welt sich zu Menschen, zu wahren, / Geneigt hat / In linder Pracht. // Wo wirkt der Geist, sind wir auch mit und streiten, / Was wohl das Beste sei, / Und das Beste aber / Ist arschklar das belgische / Fußballspiel. // Wohl sind die Würze des Lebens, / Von oben bereitet, / Und alles gefällt jetzt. / Mit zärtlichen Waffen umschützt, / Die Gestalt des Himmlischen ist es, die erschienen.

Jürgen Roth

Belgien – Italien 3:1

*

Kennt noch jemand »Worms 3D«? Das Videospiel, bei der es eine militärisch ausgestattete Truppe Würmer, zum Sieg zu führen galt? Man bekriegte sich auf verschiedenen Schlachtfeldern und schoss sich die Pixel nur so um die Ohren. In meiner ehemaligen WG wurde das Spiel zum Dauerbrenner. Und während meine Freunde und ich uns mit Pixelwürmern bekriegten, hörten wir Eros Ramazzotti. Weil wir es lustig fanden, die epische Schlacht mit den schnulzigen Balladen des italienischen Schmuserockers zu unterlegen. Hach, ein phantastischer Künstler ist das. Für mich immer noch unverständlich, warum Andrea Bocelli die Europameisterschaft eröffnet hat und nicht Eros. Das hätte diesen wahnwitzigen Wettbewerb noch mal um einiges aufgewertet. Ist eigentlich schon überliefert, mit welcher Musik sich die Squadra Azzurra auf die Spiele einstimmt? Mit Eros Ramazzotti in der Jukebox dürften die Beine wie von selbst laufen. Dann ist auch der ewige Geheimfavorit Belgien keine Hürde mehr. Più bella cosa, das wird ein 2:0.

Maurice Lötzsch

Eros Ramazzotti – alle anderen 2:0

Samstag, 18 Uhr, Tschechien – Dänemark

Glaubt man den Medien in Teuropien, sind wir Dummerchen und haben mehr Glück als Fußballsachverstand. Da ist soviel dran, wie dass im UFO der Außerirdische der Tastenyogi ist. (Der Außerirdische im UFO ist immer der Schleiiiiimscheiiißer!) Die Dänen haben bislang schönen Fußball gespielt, genau wie wir. Das wird ein Duell »auf Augenhöhe«, wie der Deutschgermane gerne sagt. Olsenbande gegen Pan Tau. Wer da Partei ergreift, ist draußen. (Fußball gewinnt.)

Damit niemand mitbekommt, dass wir und die noch dabei sind, hat die UEFA unser Match in Aserbaidschan versteckt, liegt ja nahe. Wir denken darüber nach, bei einem ja wohl anstehenden Spielerstreik nach dem jeweils fünfzigsten Penal in den Wald zurückzugehen und erst wieder herauszukommen, wenn in der UEFA ein irgendwann noch anarchistischerer Wind herrscht, was man ja wohl auf alle Ewigkeit ausschließen kann. Sapperlot.

Die Dänen haben ein ansehnliches Spiel gegen Wales geboten, aber sind aktuell ein drittklassiges Team. Tschechien bietet soliden Fußball ohne größere Überraschungen, effektiv, aber kein Event.

André Dahlmeyer

Tschechien – Dänemark 2:1

*

Wird der Tschech’ frech? Frisst der Däne Späne? Rennt der Tschech’ ihm wech? Hat der Däne darob Pläne? Ereilt den Tschech’ das Pech? Und zeigt der Däne Zähne?

Laut Silbenrelation endet die Partie 15:21.

Verlassen wir die Sphäre der Fraglichkeiten, und bewegen wir uns auf dem Boden der nackten Tatsachen (Hard Facts), verhält sich die Angelegenheit folgendermaßen:

Der Däne besitzt den Ehrgeiz unzähliger Oliver Kähne. Der Tschech’ liest Richard David Prech(t).

Hier ist die Sache klar. Es obsiegt der verblödete Osten über den blindwütigen Norden mit vier Toren Vorsprung.

Zu bedenken gegeben sei zudem, dass der Däne mitunter eine Mähne trägt, während der Tscheche bisweilen seine Bäche hegt. Daraus ergibt sich eine Trefferdifferenz von drei zugunsten der slawischen Partei.

Somit summa summarum – und der Vereinfachung halber durch den Faktor neun dividiert (neun wegen drei mal drei) –: Tschechien – Dänemark: 2,44444444444: 2,33333333333, in Quersummen: 46:35, geteilt durch Fachwissen: 3:1.

Jürgen Roth

Tschechien – Dänemark: 3:1

Samstag, 21 Uhr, Ukraine – England

So kann es gehen. Da denkt man, man hätte mit Geheimfavorit Österreich und den ewigjungen Niederländern zwei fette Trümpfe auf der Hand, da scheiden beide sang- und klanglos im Achtelfinale aus. Gut, die Ösis hatten einen schweren Gegner, nämlich Italien, aber die Niederlande? Enttäuschung auf ganzer Linie; dabei hatten wir uns alle schon auf das Halbfinale gegen Deutschland gefreut. Aber der Turnierbaum hat sich für die Betavariante entschieden: Und so spielt nicht das fleißige Schweden gegen Deutschland, sondern die komische Ukraine als letzter Teilnehmer der Gruppe C im Viertelfinale gegen England. Nun denn. Wenn man oft falsch liegt, sollte man sich bekanntlich zurückhalten, was Vorhersagen betrifft, aber das Walross Paul, das ich mir privat in meiner Stube halte und das entweder zur Dose Latz (remember FC Latz?) oder zur Dose Thunfisch kriecht, hat sich diesmal für Tuna, also England entschieden. Und ich sage: wohlweislich. Denn der Fußball mit Handbremse funktioniert so lange, bis ein echter Gegner auftaucht. Im Halbfinale dann. Oder gegen wen spielt noch mal Tschechien?

René Hamann

Ukraine – England 1:2

*

Prinz William war begeistert, Prinz Harry traf wieder, und so dürfen wir nun auf unserem Weg zum ewigen Ruhm also einen kleinen Betriebsausflug ins schöne Rom unternehmen, um der Truppe von Andrij Mykolajowytsch Schew­tschenko die Grenzen aufzuzeigen. 2006 war er der Spielführer der Ukraine bei deren bislang einziger WM-Teilnahme. Die Schowto-Blakytni verloren lediglich gegen den großen Titelfavoriten Spanien und den späteren Weltmeister Italien. 2012 kickte er selbst noch bei der Eurocopa im eigenen Land, für die sich die Ukraine nicht qualifizieren musste, und erzielte beim Sieg gegen Zlatans Schweden die einzigen Tore seiner Elf. 2016 war er Assistenztrainer. Die Ukraine verlor alle Spiele zu null. Was danach passiert ist, scheint er nicht mehr mitbekommen zu haben. Dritter bei der U-19-EM in Finnland (2018), ein Jahr später U-20-Weltmeister in Polen. Von den Weltmeistern steht nur Denis Popow im Aufgebot. Im ersten Match saß er auf der Bank. Andrij Lunin ist mittlerweile Ersatztormann von Thibaut Courtois bei Real Madrid. Warum sollte man so jemanden berufen? Georgij Zitaischwili? Sergij Buletsa? Hallo, Andrij? Soviel Ignoranz wird sich rächen.

André Dahlmeyer

Ukraine – England 1:3