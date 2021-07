Mehr Wales wagen

Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons Football’s coming home: Die Rettung kommt aus der Niederlausitz (FC Askania Forst, südostdeutscher Meister 1913)

Nach dem ehrlich verdienten Aus bei der Fußball-Europameisterschaft wird viel darüber diskutiert, was die deutsche Nationalmannschaft künftig besser machen könnte. Die Wunschliste der (selbsternannten) Experten ist lang: ein Angriff, der nicht nur Chancen erspielt, sondern sie auch nutzt. Bessere Umsetzung von Standardsituationen. Schnellere Wechsel von Defensive und Offensive. Ein Trainer, der nicht popelt, wenn es spannend wird.

Effektiver wäre es allerdings, von den Briten zu lernen. Das Vereinigte Königreich ist mit gleich fünf Nationalmannschaften bei der UEFA gelistet. Dazu kommen noch ein paar karibische Steuerparadiese in der Concacaf, dem Verband der nord- und mittelamerikanischen Mannschaften. So breit aufgestellt haben die Briten die Gesetze der Wahrscheinlichkeit auf ihrer Seite. Irgendeine Mannschaft kommt immer etwas weiter – und seien es die Waliser, die 2016 das Halbfinale und in diesem Jahr immerhin das Achtelfinale der EM erreichten.

Dass jeder britische Landesteil seine eigene Nationalmannschaft führt, wird mit der Geschichte des Landes erklärt. Wales kam 1536 zu England, Schottland folgte 1707, Gibraltar 1713. Seit 1801 ist Nordirland ein Teil des britischen Königreichs. All diese Regionen haben noch immer ihre eigene Identität, ihr eigenes Nationalbewusstsein. Mit Blick auf die deutsche Geschichte ergeben sich viele Möglichkeiten: 1871 wurden nicht weniger als 25 deutsche Staaten zum Kaiserreich zusammengeführt. Als Wales an England fiel, gab es sogar Hunderte deutsche Kleinstaaten. Somit könnte quasi jedes größere Dorf eine Nationalmannschaft aufstellen.

Doch wie steht es um die eigene Identität? Eine bayerische, eine norddeutsche und eine rheinländische Nationalmannschaft wären da schon drin. Und im Osten wären gleich zwei Nationalmannschaften denkbar: ein sächsisches Team aus dem Raum zwischen Erfurt, Leipzig und Dresden sowie eine märkische Mannschaft. Zum deutschen Wales könnte Anhalt werden, dieser pittoreske Streifen Land zwischen Bernburg, Köthen, Dessau und Zerbst. Als Herzogtum war es bis 1918 nahezu selbständig, in Küche und Dialekt pflegen die Einwohner immer noch ihre Eigenheiten. Anhalt hat sogar mehrere Prinzen, vor Ort und in Hollywood. Internationaler geht es kaum.

Deutschland könnte somit gut und gern mit sechs Nationalmannschaften bei Welt- und Europameisterschaften antreten. Zuvor müsste nur noch das gesamtdeutsche Team aufgelöst werden. Nach den letzten Turnieren spricht doch nun wirklich nichts dagegen.