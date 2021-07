Lukács und wir

imago images / Arnulf Hettrich »Wie Lukács müssen wir Zeit verschwenden, die Décadence zu widerlegen, anstatt den Realismus (…) besser zu begründen« – Peter Hacks (Cola-Werbung in Berlin)

Die wichtigste Information zum Grundwert des Schaffens von Georg Lukács (1885–1971) hat der Dramatiker Peter Hacks geliefert, als er im Jahre 1978 im Rahmen einer Diskussion zur Realismustheorie von Lukács in der Akademie der Künste der DDR folgendes zu Protokoll gab: »Das Traurige an der jetzigen Lage ist, dass wir, anstatt an dem außerordentlichen Palast des Denkens, den Lukács errichtet hat, weiterzubauen, immerfort noch damit beschäftigt und gezwungen sind, diese elende Pepsi-Cola-Reklame aus dem Weg zu räumen. Wie Lukács müssen wir Zeit verschwenden, die Décadence zu widerlegen, anstatt den Realismus, was unsere ausschließliche Aufgabe sein sollte, besser zu begründen.«

Dieses Zitat leitet den Band »Georg Lukács. Texte zum Theater« ein, den Jakob Hayner und Erik Zielke zum 50. Todestag des Philosophen und Ästhetikers herausgegeben haben. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass sowohl die aktuellen Einleitungen von Dietmar Dath, Bernd Stegemann und den beiden Herausgebern als auch die Auswahl der Originaltexte dem Anspruch der Forderung von Hacks gerecht werden. Es ist ein Kompendium des Kampfes um und für den Realismus, der sich im Wiederabdruck der Lukács-Texte ebenso manifestiert wie in den aktuellen Beiträgen, was selbst für den politisch eher unbedarften Stegemann gilt, der den theoretischen Ansatz auf der Suche nach der Wiedergewinnung des Realismus völlig richtig dort situiert, wo Lukács vor einem halben Jahrhundert aufhören musste.

Auch wenn Lukács nicht hauptsächlich über das Theater schrieb, so sind doch seine Auffassungen über die gesellschaftliche Bedeutung der Dramatik sowie Genrespezifik und Genretreue von notwendiger Gegenwärtigkeit. Da die Herausgeber zudem einige allgemein theoretische Aufsätze zur Kunstproblematik hinzugefügt haben, entsteht ein getreues, ebenso weitsichtiges wie fortschrittliches Panorama der ästhetischen Grundlagen, die leider in den Zeitläuften des 20. Jahrhunderts von der kommunistischen Bewegung und der sozialistischen Staatengemeinschaft nur unzureichend erkannt und gewürdigt wurde. Allein die Thesen des Aufsatzes »Kunst und objektive Wahrheit« aus dem Jahre 1954 sollten eigentlich philosophisches und kunsttheoretisches Allgemeingut sein, besonders in Fragen der objektiven Bestimmungen von Kunst, Totalität, Gestaltungsform und ­Genreangemessenheit. Überhaupt besteht ja der Vorzug des Denkens von Georg Lukács darin, auch die kleinste Detailbeobachtung in den großen Rahmen der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung einzuordnen und sich niemals zu scheuen, Objektivität, Relevanz, Parteilichkeit und Kategorien des Zusammenhangs als entscheidende erkenntnistheoretische Faktoren einzufordern.

Auf dieser Ebene bewegt sich auch die zweite Veröffentlichung mit ausgewählten Texten von Lukács unter dem Titel »Ästhetik, Marxismus, Ontologie« in der Herausgeberschaft von Rüdiger Dannemann und Axel Honneth. Die Auswahl ist sorgfältig und deckt das Gesamtwerk exemplarisch ab, verfährt aber etwas irreführender in der Kriterienzuschreibung. Denn der Marxismus war für Lukács ab 1919 die niemals wieder verlassene theoretische Leitlinie, die sich auch im ontologischen Spätwerk findet. Der Band wartet mit wichtigen Wiederentdeckungen auf, so mit den Aufsätzen »Der Bolschewismus als moralisches Problem« von 1918 und dem Artikel zu den ontologischen Grundlagen des menschlichen Denkens und Handelns von 1968. Besonderes Augenmerk ist auf den Vortrag »Aristokratische und demokratische Weltanschauung« von 1946 zu legen, zeigt er doch paradigmatisch, dass es im Ernstfall tatsächlich nur die Entscheidung geben kann, ob Gesellschaft und Individuum Emanzipation und menschliche Verhältnisse befürworten oder aus elitären, herrschaftssüchtigen Gründen ablehnen.

Um die beiden politischen Irrtümer von Lukács (den Eintritt in die Regierung von Imre Nagy 1956 und die Lobpreisung Alexander Solschenizyns) mogeln sich beide Bände etwas herum. Aber da diese auch nicht prägend für Lukács waren und er auf der Suche nach objektiver Wahrheit immer wieder zur Selbstkritik fähig war, steht seine kompromisslose Haltung im Kampf zwischen Fortschritt und Reaktion bzw. in ästhetischen Begriffen zwischen Realismus und Antirealismus turmhoch über vertanen Aktionen mit tagespolitischer Akzentuierung. Einziger editorischer Mangel ist vielleicht das Fehlen eines Ausschnittes aus Lukács’ Lenin-Studie von 1924, denn gerade in dieser Schrift bezeugt sich die politisch-philosophische Klarheit von Porträtiertem und Porträtzeichner gleichermaßen.

Denken und Arbeitsweise von Georg Lukács gehören zum wichtigsten Erbe aller an der Einrichtung einer menschlichen Gesellschaft interessierten Klassen und Schichten. Durch die permanente Betonung des objektiven Charakters einer jeden ästhetischen und philosophischen Äußerung ist von ihm ein Erkenntnismaßstab gesetzt worden, der unmöglich zurückgeschraubt werden kann, wenn es wirklich eine Heraufhebung zu einem lebenswerten Leben geben soll. Das ist seine elementare Gegenwartsbedeutung, und es ist aus heutiger Sicht tatsächlich nicht mehr übertrieben, Lukács als »vierten Klassiker« des Marxismus-Leninismus zu bezeichnen.