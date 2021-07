»Es ging um eine Einschüchterungsmaßnahme«

Bernd von Jutrczenka/dpa Vielerorts protestieren kurdische Aktivisten gegen die türkische Invasion in Südkurdistan (Berlin, 2.2.2021)

Gegen die Friedensdelegation, die im Juni aus Protest gegen die Angriffe der Türkei nach Südkurdistan/Nordirak gereist war, ist die deutsche Polizei repressiv vorgegangen. Sie hat Aktivistinnen und Aktivisten an der Ausreise gehindert, als sie aus Düsseldorf in den Irak fliegen wollten, darunter die Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete Cansu Özdemir, Die Linke. Weitere Festnahmen gab es nach der Rückreise am Flughafen Frankfurt am Main. Was war los?

Nachdem wir Mittwoch vergangener Woche mittags in Frankfurt am Main gelandet waren, wartete die Bundespolizei im Flughafengebäude und kontrollierte Pässe. Gezielt nahmen sie sechs Aktivistinnen und Aktivisten unserer Delegation stundenlang in Gewahrsam. Koffer wurden durchwühlt, Sachen beschädigt, wir wurden durchsucht und verhört. Zur Begründung hieß es: Wir hätten Leute von der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, getroffen oder für sie gearbeitet. Tatsächlich sind wir eine parteiunabhängige Organisation und haben verschiedene Parteien in Südkurdistan getroffen. Insgesamt schien die Polizei schlecht informiert. Anscheinend ging es um eine Einschüchterungsmaßnahme gegen unsere Friedensaktion in Südkurdistan, vermutlich als reine Gefälligkeit gegenüber dem dort Krieg führenden türkischen Regime Recep Tayyip Erdogans.

Am Sonntag hielt die Polizei eine weitere Gruppe der Delegation fest, die in Frankfurt gelandet war. Ging sie dabei gewaltsam vor?

Zunächst wurde eine Person beim Verlassen des Flugzeugs durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen, befragt und durchsucht. Später kesselte die Beweis- und Festnahmeeinheit Hessen das Komitee ein, das die Aktivistinnen und Aktivisten aus Südkurdistan am Flughafen empfangen wollte. Sie ging dabei grundlos mit physischer Aggression vor, fixierte Menschen gegen Wände. Bei der Ingewahrsamnahme eines Aktivisten, der kein Ausweisdokument bei sich trug, ging es zur Sache. Er wurde zu Boden geworfen. Zeitweise knieten drei Beamte auf ihm, pressten seinen Kopf gegen den Boden. Ihm wurde eine Anklage wegen Widerstands und Landfriedensbruches angedroht. Die Polizei verweigerte eine Anmeldung der Kundgebung trotz Rechtmäßigkeit des Anspruches, erteilte statt dessen allen Anwesenden Platzverweise.

Weshalb wurden aus Ihrer Sicht willkürlich Gruppen mal bei der Ein- und mal bei der Ausreise festgehalten – und andere nicht?

Offenbar handelte es sich nicht um auch nur ansatzweise juristisch ernstzunehmende Maßnahmen, sondern um bloße Einschüchterung. Wir werden anwaltlich prüfen lassen, inwieweit dieser polizeiliche Einsatz überhaupt rechtmäßig war.

Wie ist das harte Vorgehen der Polizei zu erklären?

Dahinter steht vermutlich das Interesse des deutschen Staates an florierenden wirtschaftlichen Verbindungen: Deutsche Waffenexporteure haben starke Lobbyzugänge zu Regierungskreisen. Insgesamt herrscht wechselseitig reger Warenfluss. Der deutsche Staat zahlt dem türkischen regelmäßig Milliarden, damit dieser Flüchtende vor Europas Grenzen aufhält. Mit dem Geld werden ihnen keineswegs menschenwürdige Lebensbedingungen ermöglicht. Die Situation in Lagern dort ist oftmals untragbar, viele Geflüchtete müssen auf der Straße leben. Immer wieder wird berichtet, dass die türkische Militärpolizei auf Schutzsuchende schießt.

Was fordert die Friedensdelegation am Samstag, wenn sie in fünf Städten zu Demonstrationen aufruft?

Wir rufen die Zivilgesellschaft dazu auf, die internationale Initiative »Defend Kurdistan« zu unterstützen. Wir fordern ein sofortiges Ende der Militäraggression gegen Südkurdistan, den Abzug aller türkischen Truppen, mitsamt ihren dschihadistischen Stellvertreterkämpfern. Wir akzeptieren nicht, dass NATO-Staaten diesen Angriffskrieg in irgendeiner Form unterstützen.