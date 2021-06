»Es geht um mein Lebenswerk«

imago images/Eibner »Rein sportlich betrachtet, ist sie eines der größten Talente im deutschen Turnen« – Gabriele Frehse über ihre Kritikerin Pauline Schäfer (hier am 12.6.2021)

Für den Deutschen Olympischen Sportbund sollen bei den Sommerspielen vom 23. Juli bis 8. August in Tokio die Turnerinnen Elisabeth Seitz, Kim Bui aus Stuttgart, Sarah Voss aus Köln und Pauline Schäfer aus Chemnitz an den Start gehen. Von Ihren Olympiakandidatinnen vom Verein in Chemnitz-Altendorf hat es leider keine Sportlerin geschafft.

Das Allerwichtigste ist zunächst einmal, dass überhaupt eine Turnerin aus Chemnitz in Tokio dabei ist. Das ist von enormer Bedeutung für die Zukunft des Bundesstützpunktes, für die finanziellen Zuschüsse, für die Perspektive der Sportlerinnen in Chemnitz und zugleich für die berufliche Absicherung der jungen Trainerinnen, die hier tätig sind. Wer dieses Olympiaticket errungen hat, ist in diesen Zusammenhängen zunächst einmal zweitrangig.

Auch wenn nun ausgerechnet Pauline Schäfer nach Tokio fährt, die prominenteste jener Sportlerinnen, die im vergangenen November zuerst im Spiegel drastische Vorwürfe gegen Ihre Trainingsmethoden erhoben haben?

Rein sportliche betrachtet, ist Pauline eines der größten Talente im deutschen Turnen. Wenn es darauf ankommt, kann sie ihre besten Leistungen abrufen. Das hat sie schon oft bewiesen, und mir war von vornherein klar, dass sie bei den Deutschen Meisterschaften Anfang Juni und bei der letzten Olympiaquali eine Woche später jeweils einen sehr guten Wettkampf turnen wird. Mit einem Ergebnis, das für den ganzen Standort hier unheimlich wertvoll ist.

Wie bewerten Sie das Abschneiden Ihrer eigenen Schützlinge, allen voran Sophie Scheder, die 2016 bei den Spielen in Rio am Stufenbarren Bronze gewann und nun nicht dabei sein wird?

Sophie war wochenlang verletzt und hatte erst zwei Wochen vor den Meisterschaften erklärt, dass sie es unbedingt probieren will. Emma Malewski hatte es im Mai bis zu den Europameisterschaften in Basel gebracht. Lisa Zimmermann hat bei den Deutschen Meisterschaften am Boden ihren ersten nationalen Titel überhaupt gewonnen und wurde im Sprung Vizemeisterin. Im Mehrkampf kam Emma auf Platz sechs vor Lisa und Sophie. Ich bin unheimlich stolz, wie alle drei das unter dieser enormen psychischen Belastung und unter den sehr schwierigen äußeren Bedingungen durchgezogen haben. Für sie war das bestimmt kein einfacher Wettkampf. Ich muss auch Nachwuchsbundestrainerin Claudia Schunk danken, die in den vergangenen Wochen oft in Chemnitz war und versucht hat, den Trainingsbetrieb so gut wie möglich zu unterstützen.

Wie haben Sie die olympischen Qualifikationswettbewerbe Ihrer Schützlinge verfolgt?

Größtenteils im Livestream. Das war sehr ungewohnt und außerdem schlimmer und nervenaufreibender, als direkt am Mattenrand zu stehen.

In der Öffentlichkeit werden Sie ausschließlich als Trainerin wahrgenommen. In Wirklichkeit steckt viel mehr hinter dieser Personalie, buchstäblich eine Geschichte.

Ja, das stimmt. Turnen ist mein Leben und genaugenommen geht es um mein Lebenswerk. Von 1977 bis 1990 habe ich bei der Betriebssportgemeinschaft »Motor« Karl-Marx-Stadt-Altendorf Turnerinnen ausgebildet, und die Besten von ihnen wurden stets zu den Sportklubs nach Leipzig, Dresden oder Berlin delegiert. Nach der Wende hatte ich die Idee, unsere Turnerinnen in eigener Regie weiterzuentwickeln, und dieses Konzept mit meiner Kollegin Pia Nikolai gemeinsam in die Tat umgesetzt, bis sie vor vier Jahren in Rente ging. Der Verein und viele Partner haben uns dabei von Beginn an nach Kräften unterstützt, die Halle wurde modernisiert und die Voraussetzungen für diesen neuen Weg geschaffen. Nach und nach trug das Früchte. Chemnitzer Turnerinnen wurden Bundeskader, in die Nationalmannschaft berufen, durften an Weltmeisterschaften teilnehmen. Die optimalen Bedingungen hier mit Trainingshalle, Schule, Internat und den Einrichtungen des Olympiastützpunktes auf engstem Raum sprachen sich herum, und 2004 kam mit Vivien Höllrigl die erste Turnerin aus Bayern nach Chemnitz, der viele folgten. So sind unsere Turnerinnen von Jahrgang zu Jahrgang besser geworden, und die aktuelle Generation ist so gut wie keine zuvor. Doch wenn wir keinen neuen Trainer finden, dann werden die Mädchen sich Gedanken über einen Standortwechsel machen müssen.

Vor elf Jahren wurde der Aufstieg von Chemnitz zur Turnhochburg mit dem Prädikat »Bundesstützpunkt« gewürdigt. Mancher meint, ohne Sie als das Herzstück würde diese Einrichtung keine Zukunft haben.

Das klingt schmeichelhaft. Doch wenn ich krank wäre, müsste es ja auch irgendwie weitergehen. Ich hoffe, dass die jungen Trainerinnen wie Sabine Petermann und Romy Nürnberger sowie Ben Möbius das alles schaffen. Gerade sie mussten zuletzt unheimlich viel managen und eine höhere Arbeitsbelastung verkraften. Ursprünglich wäre ich 2025 regulär in Rente gegangen, hätte mich bis dahin hauptsächlich um unsere Olympiakandidatinnen für die Spiele 2024 gekümmert und die jüngeren Trainer um die Anschlusskader. Nun ist das Konzept komplett über den Haufen geworfen.

Ende April hat der Olympiastützpunkt Sachsen eine sogenannte Verdachtskündigung gegen Sie ausgesprochen. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass mit dem neuen DTB-Sportdirektor Thomas Gutekunst, der von der Stiftung Deutsche Sporthilfe zu den Turnern wechselt, eine juristische Auseinandersetzung noch vermieden wird?

Ich gehe davon aus, dass sich an der destruktiven Haltung des Turnverbandes mir gegenüber nichts ändert. Zuletzt haben über 50 Turnerinnen, Trainer und im Turnen engagierte Personen um eine Mediation gebeten, damit die Qualität der Ausbildung in Chemnitz gesichert wird. Der DTB hat sich diesem Vorschlag leider verweigert und hat es abgelehnt, sich an einen Tisch zu setzen und eine Lösung zu finden.