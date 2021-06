Springer stellt Druck in Esslingen ein

Esslingen. Der Axel-Springer-Konzern hat der Firma Bechtle-Verlag und Druck in Esslingen überraschend seinen Druckauftrag für Bild und Bild am Sonntag zum Jahresende 2021 gekündigt. Laut Verdi sind von dieser Entscheidung rund 40 Beschäftigte betroffen. Durch den Wegfall der Bild seien auch die Druckaufträge der verlagseigenen Zeitungen und Wochenblätter, vorweg die Esslinger Zeitung, in Gefahr. »Wir erwarten vom größten Regionalzeitungskonzern Deutschlands, dass er sich gegenüber den Esslinger Druckereibeschäftigten, die jetzt ihren Arbeitsplatz verlieren, sozial anständig verhält und in den Gesprächen mit dem Betriebsrat nicht um jeden Cent feilscht«, sagte Siegfried Heim, Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiter Baden-Württemberg, gegenüber jW am Dienstag. (jW)