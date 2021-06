Vor 80 Jahren wurde Heinz Kapelle in Plötzensee hingerichtet

imago images/Jürgen Ritter Gedenkstätte Plötzensee in Berlin-Charlottenburg

Antifaschisten laden ein zu einer Gedenkfeier – vor 80 Jahren, am 1. Juli 1941, wurde der Widerstandskämpfer Heinz Kapelle im Alter von 27 Jahren in Plötzensee hingerichtet:

Der junge Buchdrucker kämpfte als Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands seit 1933 illegal gegen die Nationalsozialisten. Bereits 1934 wurde er dafür zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Nach der Haft hat er sofort wieder eine illegale Jugendgruppe aufgebaut. 60 junge Frauen und Männer, Kommunisten, Sozialisten und aus der katholischen Jugend machten mit. Sie druckten Flugblätter, und Heinz warf sie nachts von seinem Motorrad in Fabriken in Neukölln und Tempelhof. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 verteilte die Gruppe ihr Antikriegsflugblatt: »Ich rufe die Jugend der Welt«.

Heinz Kapelle und fünf weitere Widerstandskämpfer wurden am 16.10.1939 verhaftet. Aus den Akten der Gestapo: »... ist trotz Anwendung aller bekannten Vernehmungsmethoden nicht zu einem Geständnis über seine gesamte illegale Betätigung zu bewegen ...«. »... Nach Ansicht der bearbeitenden Dienststellen würden auch weitere verschärfte Vernehmungen des Kapelle erfolglos bleiben ...«.

Am 21. Februar 1941 verhängte das Gericht gegen ihn das Todesurteil, fünf seiner Mitstreiter wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Am 1. Juli 1941 wurde er im Gefängnis Berlin-Plötzensee hingerichtet.

Wir laden hiermit alle Freunde und jahrelangen Unterstützerinnen und Unterstützer zu einer kleinen Gedenkfeier an seinem Grab ein: Am Donnerstag, dem 1. Juli 2021, Parkfriedhof Tempelhof, Eingang, 17 Uhr. Gottlieb-Dunkel-Straße 26, 12099 Berlin

Die Initiative »Aufstehen gegen Rassismus Essen« kritisierte am Mittwoch den Umgang der Behörden mit wegen eines Protestes gegen die AfD Angeklagten:

»Aufstehen gegen Rassismus Essen« übt erneut scharfe Kritik am Vorgehen der Behörden im Fall der angeklagten Aktivisten im Zusammenhang mit den Protesten gegen den AfD-Bürgerdialog in der Mülheimer Stadthalle im Oktober 2019. Die Aktivengruppe wirft die Frage nach einer möglichen Verbindung zu den rechtsextremen Chatgruppen innerhalb der Polizei Mülheim/Essen auf, die im vergangenen Jahr aufgedeckt wurden.

Aufstehen gegen Rassismus ruft am 5. Juli um 10.30 Uhr zu einer Kundgebung vor dem Amtsgericht Mülheim auf. Anlass ist ein Verfahren gegen zwei Antifaschisten vor dem Mülheimer Amtsgericht. Während der Proteste gegen den AfD-Bürgerdialog in Mülheim am 29. Oktober 2019 blockierten Aktivist:innen die Zufahrt zum Parkplatz der Stadthalle. Ein Autofahrer fuhr damals Augenzeug:innenberichten zufolge in die Menschenmenge. Mehrere Personen wurden auf die Motorhaube gedrückt, einer geriet unter das Auto. »Wir können von Glück reden, dass es keine Schwerverletzten oder sogar Tote gab«, so Aufstehen gegen Rassismus in ihrem Aufruf zur Kundgebung am kommenden Montag. (...)

Im September 2020 wurden rechtsextreme Chats im Polizeipräsidium Mülheim/Essen bekannt. Jahrelang sollen sich Beamt:innen in mehreren Whats-App-Gruppen rechte und rechtsextreme Inhalte geschickt haben. Acht der Verdächtigten gehörten zur Polizeiinspektion Mülheim. Die Mülheimer Dienstgruppe A wurde damals samt Dienstgruppenleiter komplett suspendiert. Das NRW-Innenministerium schickte daraufhin eine Sonderinspektion nach Mülheim. Deren Bericht urteilt klar über die Mülheimer Dienstgruppe und spricht von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Islamophobie, Sexismus und Homophobie. (…) Laut eines Lagebilds des nordrhein-westfälischen Innenministeriums gab es in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt 212 Hinweise auf rechtsextreme Vorkommnisse bei der NRW-Polizei.

Der Protest findet am Montag, 5. ­Juli 2021 um 10.30 Uhr vor dem Amtsgericht Mülheim (Georgstr. 13) statt. Die öffentliche Verhandlung beginnt um 12 Uhr.