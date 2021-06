Es wird Tote geben

imago images/Panoramic International Außer Kontrolle: Caleb Ewan, der schnellste Sprinter der Welt, zieht sich bei einem Sturz auf der Zielgeraden der dritten Tour de France-Etappe Lorient–Pontivy einen Schlüsselbeinbruch zu

Ist die Tour de France im Fernsehen etwas für Kinder oder nicht? Diese Frage trat in der ersten Woche der Tour tatsächlich in den Vordergrund und verdrängte sogar die Debatten über Corona.

Christoph Roodhooft, Sportlicher Leiter der Mannschaft Alpecin-Fenix, ist ganz sicher der Meinung, dass Kids die Tour gucken sollten. Schließlich bestimmte ein Kid, das mit Tour de France aufgewachsen ist, weil dort schon sowohl sein Großvater als auch sein Vater fuhren, die ersten Tage. Mathieu van der Poel – Sohn von Lüttich–Bastogne–Lüttich-Sieger Adrie van der Poel und Enkel von Raymond Poulidor, der Radsportlegende schlechthin – eroberte am Sonntag (Etappe 2) mit einem formidablen Doppelsprint an der supersteilen Mur-de-Bretagne das gelbe Trikot. Er verdrückte hinterher einige Tränen. Denn ihm war gelungen, was seinem Opa, dem sagenhaften »ewigen Zweiten« Poulidor, nie geglückt war. Er trug das gelbe Trikot des Gesamtführenden. Über dem Zielstrich streckte er seine Arme in den Himmel, als Gruß an seinen vor zwei Jahren verstorbenen Inspirator.

Bange Sekunden

Tags darauf beteiligte sich der Niederländer an der Sprintvorbereitung für seinen Teamkollegen Tim Merlier. Und auch dieser Tourneuling gewann prompt. »Phantastisch. Wir wussten, dass die erste Woche für unseren Rennstall sehr wichtig sein wird. Aber das hier übertrifft alle Erwartungen«, meinte Roodhooft gegenüber jW.

Weniger fröhlich gestimmt war Marc Madiot. Der französische Exrennfahrer ist Chef des Rennstalls Groupama-FDJ. Er war entsetzt wegen der vielen Stürze in den ersten Tagen. »Es geht so nicht weiter. Wir müssen etwas ändern«, forderte er. »Viele Familien, viele Kinder schauen jetzt im Fernsehen die Tour de France. Was sie sehen, wird sie aber vom Radsport abhalten«, spielte er auf die zahlreichen Stürze mit schlimmen Folgen an. Darin verwickelt waren unter anderem die Tour-Favoriten Primoz Roglic und Geraint Thomas sowie der derzeit schnellste Sprinter Caleb Ewan. Ewan musste mit Schlüsselbeinbruch das Rennen verlassen, Roglic und Thomas setzten nach einem Besuch im Röntgenwagen das Rennen fort. Für stockenden Atem sorgte der Australier Jack Haig, der sich nach einem Sturz einige bange Sekunden lang nicht mehr bewegte.

Es waren Bilder wie diese, die Madiot zu seiner Warnrede trieben. »Wenn wir so weitermachen, wird es Tote geben. Ich möchte nicht bei einer Familie anrufen müssen und sie vom Tod eines Angehörigen unterrichten«, sagte er.

Wie Dominosteine

Die Sturzursachen dieser ersten Tour-Tage waren vielfältig. Auf der ersten Etappe hielt eine Zuschauerin ein Pappschild so in das Peloton, dass die Fahrer an ihrer Straßenseite wie Dominosteine fielen. Ein zweiter Massensturz am ersten Tag wurde allerdings durch Gedränge im Peloton ausgelöst. »Jeder will vorn sein, Klassementfahrer und ihre Helfer, die Sprinter und ihre Anfahrer. Da wird der Platz eng«, sagte der deutsche Sprinter Max Walscheid zu jW. Er schlug vor, dass auf den Sprintetappen die kurzen Zeitabstände, die auf den letzten zehn Kilometern entstehen können, nicht mehr gewertet werden sollen. »Dann müssten die Klassementfahrer und ihre Helfer nicht mehr vorn reinfahren und könnten den Platz uns Sprintern überlassen«, argumentierte er. Wäre diese Regel schon in Kraft, hätte es einen Teil der schweren Stürze der dritten Etappe wohl nicht gegeben.

Kritik gab es aber auch am Parcours, an eben den engen Straßen im Finale. Am Mittwoch zumindest können die Profis aufatmen. Da steht ein Einzelzeitfahren an, jeder Fahrer geht allein auf die Strecke. Nur Fahrfehler können dann einen Sturz auslösen. Durch das Zeitfahren wird sich auch das Gesamtklassement stärker konturieren.