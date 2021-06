Auf Sturm folgt Gegenwind

Po-Ming Cheung Die Polizei hat eine Demonstration gegen das Versammlungsgesetz am vergangenen Sonntag brutal attackiert (Düsseldorf, 26.6.2021)

Nach dem brutalen Polizeieinsatz während der Demonstration gegen das geplante Versammlungsgesetz in Nordrhein-Westfalen am vergangenen Wochenende wird es eng für Landesinnenminister Herbert Reul (CDU). Beinahe stündlich erscheinen Stellungnahmen von Parteien und Organisationen, die sich kritisch gegen die Übergriffe auf Demonstrierende aussprechen. Betroffene melden sich unter anderem im Kurznachrichtendienst Twitter zu Wort und fordern Konsequenzen. Auch Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet gerät durch den Vorfall zunehmend unter Druck, ist er doch letzten Endes politisch verantwortlich und müsste für Aufklärung der Situation und Konsequenzen sorgen, was bisher jedoch ausgeblieben ist. Der Hashtag »Laschet verhindern« war am Sonntag nach der Demonstration ganz oben bei den Twitter-Trends.

Bereits im Vorfeld der Demonstrationen war abzusehen, dass es die Behörden den Protestierenden in Düsseldorf nicht leicht machen würden. Kaum jemand dürfte aber mit einer derartigen Eskalation von seiten der stark vertretenen Polizeikräfte gerechnet haben. Am Ende waren es mindestens hundert Demonstranten, die durch Schläge, Tritte und Pfefferspray verletzt wurden. Der Ermittlungsausschuss, der sich um Inhaftierte kümmert und Anwälte vermittelt, teilte am Sonntag nach der Demonstration mit, 14 Personen seien in eine Gefangenensammelstelle gebracht worden. Allerdings hatte die Polizei über 300 Demonstranten über sechs Stunden eingekesselt. Ihnen wurde der Zugang zu Toiletten verwehrt, die Versorgung mit Trinkwasser erfolgte erst spät und nach lautem Protest. Betroffen davon waren auch zahlreiche Minderjährige. Achtmal musste ein Rettungswagen gerufen werden, um Verletzte zu versorgen.

Das polizeiliche Vorgehen soll nun zeitnah ein parlamentarisches Nachspiel haben. Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion sowie des -Landesverbandes, Thomas Kutschaty, hatte am Sonntag mitgeteilt, eine aktuelle Stunde zum Polizeieinsatz anzuberaumen. Kritik kommt auch aus den Reihen der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen sowie von der Partei Die Linke, die jedoch nicht im Landtag vertreten ist. Die FDP rückt bereits von dem Gesetzesvorhaben ab und schiebt der CDU die Verantwortung für den »Reul-Entwurf« zu.

Mitglieder des Bündnisses »Versammlungsgesetz NRW stoppen – Grundrechte erhalten« hatten sich am Montag demonstrativ mit Pressevertretern vor dem Düsseldorfer Polizeipräsidium getroffen, um ihre Kritik am Polizeieinsatz zu konkretisieren. Bündnissprecherin Gizem Kockaya forderte Innenminister Reul zum sofortigen Rücktritt auf. Dies sei die einzig logische Konsequenz aus den Geschehnissen vom vergangenen Wochenende. Diese hätten gezeigt, dass eine individuelle Kennzeichnungspflicht für die Polizei absolut notwendig sei, um die Straffreiheit bei Vergehen im Amt endlich zu beenden.

Koanmelder Mischa Aschmoneit kritisierte, dass es während der ganzen Demonstration weder für ihn noch die Rechtsanwälte des »Legal Teams« eine Möglichkeit gegeben habe, die Einsatzleitung zu kontaktieren, um Informationen zu erhalten oder in einen Dialog zu treten. »Es stellt sich außerdem die Frage, wer die Entscheidung für diesen gewaltsamen Polizeieinsatz getroffen hat. Hat vielleicht ein Einsatzleiter die Nerven verloren, kam der Befehl aus dem Polizeipräsidium oder handelt es sich um eine Weisung aus dem Innenministerium? Das muss mit den entsprechenden Folgen aufgeklärt werden«, forderte Aschmoneit am Montag gegenüber jW.

In Köln kamen am Montag abend rund 1.000 Demonstranten zusammen. Am Kundgebungsort waren bereits eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei. Die Demonstration konnte jedoch ohne Auseinandersetzungen stattfinden. Mehrere Betroffene der Gewalt vom Wochenende schilderten dort ihre Erlebnisse. In den nächsten Tagen und Wochen sind in NRW weitere Demonstrationen gegen die Einschränkung der Versammlungsfreiheit und Polizeigewalt zu erwarten.