imago images/Kyodo News

Die Feierlichkeiten anlässlich des 100. Jahrestags der Gründung der Kommunistischen Partei ­Chinas (KPCh) am 1. Juli laufen auf Hochtouren: Am Montag abend wurde im Nationalstadion in Beijing in Anwesenheit von 20.000 Menschen – darunter unter anderem Staatschef Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang – die Performance »Die große Reise« (siehe Bild) aufgeführt. Die Show zeigte laut der Nachrichtenagentur Xinhua, wie das chinesische Volk unter Führung der KP in den vergangenen 100 Jahren Revolution, Aufbau und Reformen durchgeführt hat. (Xinhua/jW)