imago images/Müller-Stauffenberg Der »Marktführer« unter den Suchmaschinen – und die größte Datenkrake (Protest gegen Google in Berlin, 2020)

Im Kapitalismus fressen die Großen die Kleinen, bis nur noch wenige Megakonzerne übrig sind, die die Märkte dominieren. In einem Aufruf mehrerer Organisationen problematisieren Sie diese Entwicklung. Um welche Märkte geht es Ihnen?

Wir schauen insbesondere auf den Digital- und den Finanzsektor. Dort ist die Debatte um eine Entflechtung der großen Konzerne am weitesten fortgeschritten. Zum Beispiel könnten Google Search von Android sowie Instagram und Whats-App von Facebook getrennt werden. Ein anderer wichtiger Bereich ist die Wirtschaftsprüfung und -beratung. Mit KPMG, PwC, Deloitte und EY dominieren hier vier Gesellschaften den Weltmarkt. In Deutschland kontrollieren sie sämtliche Dax-Unternehmen. Die »Big Four« prüfen jene Konzerne, die sie beraten. Das ist sehr problematisch, weil es zu Interessenskonflikten kommen kann.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier will das EU-Wettbewerbsrecht schleifen, um »europäische Champions« aufzubauen.

Genau das Gegenteil ist notwendig. Das Problem ist ja gerade, dass die Fusionskontrolle der Monopolisierung der Märkte in Deutschland und der EU nicht im Wege steht. Wir brauchen eine strengere Prüfung von Fusionen, die auch die Auswirkungen auf Löhne, Beschäftigung, Lieferanten und die Umwelt berücksichtigt.

Sie fordern ein »Entflechtungsinstrument«. Was hat es damit auf sich?

Übermächtige Konzerne sollten zerschlagen werden können, unabhängig davon, ob sie ihre Marktmacht missbrauchen oder nicht. Einzelne Regeln und Maßnahmen im Kartellrecht werden Amazon, Facebook oder Google nicht davon abhalten, ihre Macht zu missbrauchen. Um problematische Verflechtungen auflösen zu können, muss jedoch erst eine rechtliche Grundlage für missbrauchsunabhängige Entflechtungen geschaffen werden.

Dennoch wollen Sie die Anwendung des Instruments laut Aufruf auf »schwerwiegende Fälle« konzentrieren.

Die Entflechtung sollte als »Ultima ratio« erfolgen, wenn Konzerne monopolartige Marktpositionen erreicht haben und ihre Machtfülle faire Wirtschaftsabläufe und eine demokratische Gestaltungsmacht bedroht. Sie sollte aufgrund ihrer Tragweite auf schwerwiegende Fälle beschränkt werden. Jegliche Entflechtung muss zudem politisch flankiert werden. Die Frage ist nicht, ob es Entflechtung oder Regulierung braucht. Beides ist notwendig.

Reicht eine Bekämpfung von Monopolen aus? Kleinere Unternehmen organisieren sich in Branchenverbänden und bündeln so ihre Macht.

Entflechtung ist eines von mehreren wichtigen Instrumenten, um eine sozial- und umweltgerechte Wirtschaftsordnung und eine ausgewogene, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsstruktur zu erreichen. Im Kartellrecht ist eine Ausrichtung am Gemeinwohl statt allein an den Konsumenten nötig. Es geht auch um Fragen der Steuerpolitik oder der Wirtschaftsdemokratie. Um dies zu erreichen gilt es, Gegenmacht aufzubauen. Es braucht starke Gewerkschaften, zivilgesellschaftliche Bewegungen und progressive Branchenverbände.

Wäre bei großen Banken oder Digitalplattformen nicht Vergesellschaftung das zielführendere Instrument?

Nein, das glaube ich derzeit nicht. Wir streben über das Unternehmensrecht eine größere Mitsprache der Gesellschaft an. Auch ist es notwendig, dass die Politik für eine digitale Grundversorgung im 21. Jahrhundert sorgt. Die Bundesregierung sollte öffentliche Infrastrukturen für essentielle digitale Märkte bereitstellen. Dazu gehören etwa ein europäischer Suchindex, Social-Media-Alternativen auf Basis von Open Source oder ein öffentlicher App-Markt, der auf allen Betriebssystemen zur Verfügung steht.

Wie wird in den USA und der EU über Entflechtung diskutiert?

In den USA wird eine Zerschlagung von Facebook und Google diskutiert, nicht nur von NGOs und Aktivisten, sondern auch in den Parteien. Lina Khan, die mit ihren kritischen Aufsätzen zu »Big Tech« international bekannt wurde, ist jetzt Vorsitzende der Wettbewerbsbehörde. In der EU gibt es noch nicht so viele kritische Stimmen, aber der frühere Wettbewerbsökonom der EU-Kommission, Tommaso Valletti, mischt die kartellrechtliche Debatte auf. Die Zeit ist reif, auch in der EU Instrumente für eine strengere Fusionskontrolle und Entflechtungen einzuführen.