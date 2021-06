Wer hat die Hosen voller?

Federico Gambarini/dpa Riecht ihr das auch? Das stinkt doch nach Elfmeterschießen! (DFB-Team beim Training)

Dienstag, 18 Uhr, England – Deutschland

Die Art und Weise, wie sich die Three Lions für das Achtelfinale qualifizierten, erinnert an die WM 2002, das Asienmundial. Zwei lausige Tore von Sol Campbell (1:1 gegen Schweden) und ein Penal von David Beckham (1:0 gegen Argentinien) sowie eine Nullnummer gegen Nigeria reichten der Elf von Sven-­Göran Eriksson aus, um den großen Titelfavoriten Argentinien schon in der Gruppenphase zu eliminieren.

Auch heuer fand sich England in der Todesgruppe wieder. Während WM-Bomber Harry Kane in allen Quali­spielen einlochte und sowohl Torschützenkönig der Quali (das schaffte zuletzt Kevin Keegan vor der EM 1980) wie auch der Premier League wurde, hat er noch nie bei einer Eurocopa getroffen, was uns so ein bisschen Sorgen bereitet. Immerhin zeigt sich der Citizen Raheem Sterling aufgeweckt. Zwei Tore in drei Spielen, aber hinten sind die Schotten dicht (seit März ohne Gegentor). Das letzte Mal, dass wir eine Gruppenphase ohne Gegentor absolvierten war 1966. Wie Sie wissen ein überaus erlesener Jahrgang.

Da die deutschen Panzer gegen uns chancenlos sein werden, machen sie, was sie am besten können: sticheln. Sie schießen sich auf Gareth Southgate ein, der im 96er Halbfinale den sechsten Schuss vom Sanktionspunkt nicht im Kasten von Köpke verstauen konnte. Southgate hat das immer gelassen gesehen, dieses Malheur sogar in Werbespots der Fastfoodkette Pizza Hut vermarktet. Seit er Ende 2016 die Three Lions übernahm, verlor England nur zehn Spiele, schied bei der WM erst im Halbfinale nach Verlängerung gegen Kroatien aus und wurde bei der Nations League 2019 Dritter (inklusive des ersten Auswärtssiegs gegen Spanien seit 31 Jahren) – das beste Resultat seit der EM 1968. 45.000 Coronaleugner können heute in Wembley machen, was sie wollen – am Ende gewinnt doch England.

André Dahlmeyer

England – Deutschland 1:0

*

Noch streiten sich britische Murdoch-Sun und deutsche Springer-Bild darüber, wer denn die Hosen voller habe – und verdienen sogar daran. Der alten Rivalität ist heute nicht mehr mit World-War-II-Jargon beizukommen, jetzt geht es ans Eingemachte. Englische Experten erklären derweil gern, welches Glück die Three Lions mit ihrem Angstgegner hätten, denn es sei das schlechteste deutsche Team ever, Hamann zufolge. Ehrlich, Didi? Die englischen Auserwählten wollten es glauben und planschten wild mit Orcas, aufblasbaren, actually. Die »Mannschaft« ihrerseits ließ bei jeder Gelegenheit das Wort »Wembley« fallen, das wie Wohnzimmer klingt; leichtes Erschaudern bei den Insulanern, besonders älteren. Es bleibt ein ewiger Psychokrieg.

Das ganze Football-Coming-Homeland diskutiert erstmals Taktik, sogar Wayne Rooney. Problem: Französisch können und vor allem wollen die Angelsachsen nicht, für die ungarische Taktik fehlt es nicht an paneuropäischem Frust, aber an Attilas. Der dreckige deutsche Trick dabei: Löw hat keine Taktik. Außer Kant und Karma. Ausmanövrieren unmöglich, verschtäschst? Ausgenommen Hummels, schon 2014 war er nicht der schnellste. Urbayer Thomas Müller lieferte in der PK die Lösung. Er ist immer für mehrere Backups. (Kann mal einer kurz durchzählen?) Und verriet, man wolle dem Gegner schon Torchancen geben, aber nur solche, wo »Manu« (El Neuer) sich beweisen könne. Also bitte nicht aufs leere Tor schießen, my dears! Wenn diese Strategie nicht gewaltig nach Elfmeterschießen stinkt … Wobei auf Remis zu spielen, so richtig in die Hose gehen kann. Zweikampfstarke Spieler müssen ins Team – oh, wie ich es hasse, einer Meinung mit Lothar Matthäus zu sein.

Gabriele Damtew

England – Deutschland: 1:3 n. V.

*

Dienstag, 21 Uhr, Schweden – Ukraine

Beton, Beton, nochmal Beton und vorne hilft der kleine Emil. Die schwedische Vorrundenstrategie lässt sich leicht zusammenfassen und funktionierte ausgezeichnet: Sieben Punkte aus drei Spielen, Gruppensieg vor dem großen Favoriten Spanien, den man im direkten Vergleich mit – sie ahnen es schon – Beton schier zur Verzweiflung brachte und in eine veritable Sinnkrise stürzte. Ganze zwei Gegentreffer durch diesen polnischen Bayern-Streber mussten die stur im 4-4-2-System antretenden Tre Kronor bislang hinnehmen. Beim 3:2-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Lewandowski & Co deutete sich jedoch schon der Paradigmenwechsel in der Ausrichtung von Trainer Janne Andersson an. Konkret hört dieser auf den Namen Dejan Kulusevski. Der junge Flügelstürmer von Juventus Turin verpasste wegen einer Coronainfektion die beiden Auftaktpartien, wurde gegen Polen erstmals eingewechselt und legte prompt zwei Treffer auf.

Gegen die bislang nur schwer greifbaren Ukrainer sollte er heute in Glasgow in die Startelf an die Seite des Ex-Dortmunders Alexander Isak rücken. Vorausgesetzt natürlich, dass in Anderssons Aufstellungen das Leistungsprinzip regiert und es nicht doch jemanden gibt, der etwas Belastendes gegen den Coach in der Hand hat. Denn seit gefühlt Jahrzehnten ist bei jedem Turnier Mister Hölzern alias Marcus Berg persönlich im schwedischen Angriff gesetzt und löst bei mir dann stets ein Déjà-vu aus: immer noch der? Berg, inzwischen 33 Jahre alt, zehrt bis heute davon, dass er 2009 einmal Torschützenkönig einer U21-EM war. Seither blockiert der völlig talentfreie Mann eine Angriffsplanstelle.

Marek Lantz

Schweden – Ukraine 9:8 n. E.

*

Blau-Gelb gegen Gelb-Blau oder das Duell von der Resterampe. Bei dieser EM stellte sich schon recht schnell heraus, dass es keinen übersteigenden Außenseiter gibt. Kein Wales (gegen die Dänen raus ohne Applaus), kein Island. Finnlands 1:0 über jene Dänen entstand unter dem schlimmen Eindruck des Zusammenbruchs des Dänen Christian Eriksen. Danach flogen die Finnen folgerichtig raus, während Dänemark der erste Viertelfinalist wurde. Die Schweden sind seit ihrer Heim-WM 1958, bei der die Zuschauer ihre Heimmannschaft bis ins Finale brüllten, in dem sie gegen Pelés Brasilien null Chance hatten, immer so etwas wie eine gute B-Turniermannschaft gewesen, BRD light sozusagen. Meist war dann im späteren Turnierverlauf gegen eben jenes Deutschland Schluss. Und wenn alles mit rechten Dingen zugeht, wird das auch diesmal der Fall sein. Die Ukraine hat zwar eine effiziente Offensive, aber auch den Charme eines frühen Opfers gegen einen ebenbürtigen Gegner im Elfmeterschießen. Die Schweden aber haben Forsberg, der bei dieser EM – wie auch schon in der abgeschlossenen Bundesligasaison – zeigt, dass er zu Größerem berufen ist. Er ist bigger als sein Team, damit auch bigger als die Ukraine, und macht also den zählenden Unterschied (in Folge ist er dann bigger als Leipzig). Aber er und noch ein, zwei Gute reichen für Größeres nicht. So kugeln zwei biedere Teams also einen der letzten acht aus. Das allein ist schon merkwürdig, zum Nimbus eines Außenseiters wird es aber so oder so nicht mehr reichen. Denn diese Position besetzen für ein weiteres Spiel, wie gesagt, die Dänen. Aber immerhin: Gelb-Blau steht im Viertelfinale. Es werden die Schweden sein.

René Hamann

Schweden – Ukraine 3:2 n. V.