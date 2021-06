IG Metall: Magna droht Werkschließung

Bad Windsheim. Das Werk des Automobilzulieferers Magna in Bad Windsheim in Mittelfranken soll geschlossen oder verkauft werden. Das soll Sandro Morandini, der Geschäftsführer des Werks, den Beschäftigten bei einer Betriebsversammlung am vergangenen Dienstag gesagt haben, teilte die IG Metall Westmittelfranken mit. Am zurückliegenden Donnerstag berichtete der Bayerische Rundfunk (BR) über die drohende Betriebsschließung. »Wer so mit der Zukunft der Beschäftigten jongliert, hat die Rechnung ohne die IG Metall gemacht«, wird Klaus-Dieter Winnerlein, Erster Bevollmächtigte der regionalen IG Metall, in dem BR-Bericht zitiert. Die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten sei gewerkschaftlich organisiert und wisse, »wie Arbeitskampf funktioniert«, betonte Winnerlein. (jW)