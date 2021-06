UNO geißelt systemischen Rassismus

Henry Nicholls/REUTERS »Rassismus ist ein Virus«: Protest der »Black Lives Matter«-Bewegung am 29. Juni 2020 in London

Die UNO fordert weltweit ein konsequentes Vorgehen gegen rassistische Diskriminierung schwarzer Menschen. UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet legte am Montag mit ihrem Bericht zu »Förderung und Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten von Afrikanern und Menschen afrikanischer Abstammung vor exzessiver Gewaltanwendung und anderen Menschenrechtsverletzungen durch Vollzugsbeamte« einen Vierpunkteplan vor. Demnach soll die generelle Leugnung von Rassismus ebenso beendet werden wie die Straflosigkeit von Mitarbeitern der Einsatzkräfte, die rassistisch motivierte Menschenrechtsverstöße begehen. Ferner verlangt Bachelet, die Stimmen von Afroamerikanern und Antirassismusaktiven stärker zur Geltung kommen zu lassen. Zu diesem Zweck sollen Bürgerrechtsorganisationen wie die Bewegung »Black Lives Matter« (Das Leben von Schwarzen zählt) in den USA staatlich bezuschusst werden.

Zudem fordert die Menschenrechtskommissarin eine energischere Aufarbeitung der Geschichte von Rassismus und Sklaverei, auch in Form von Entschädigungszahlungen. »Systemischer Rassismus bedarf einer systemischen Antwort«, erklärte Bachelet. Jahrhundertelange Gewalt und Diskriminierung hätten staatliche Strukturen hervorgebracht, in denen Menschen mit afrikanischen Wurzeln durch Polizei und Ämter, Gesetze, Verordnungen und Einstellungen systematisch benachteiligt werden, heißt es in dem Bericht, der von der UNO nach dem Mord des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten im US-Bundesstaat Minnesota in Auftrag gegeben worden war.

Das UN-Menschenrechtsbüro hat nach eigenen Angaben unter anderem 23 Onlinekonsultationen mit rund 340 von Rassismus betroffenen Menschen durchgeführt. Die Hochkommissarin sprach mit Hinterbliebenen, zahlreiche Länder haben einen Fragebogen beantwortet. 190 Fälle, in denen Schwarze in Polizeigewahrsam ums Leben kamen, wurden dokumentiert. Insbesondere untersucht wurden die Fälle von Luana Barbosa dos Reis Santos und João Pedro Matos Pinto in Brasilien, George Floyd und Breonna Taylor in den USA, Kevin Clarke in Großbritannien, Janner García Palomino in Kolumbien und Adama Traoré in Frankreich. (AFP/dpa/jW)