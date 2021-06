Freundschaftsvertrag verlängert

imago images/Xinhua Chinas Staatschef Xi Jinping (r.) und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin während der Videokonferenz am Montag

Chinas Präsident Xi Jinping und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin haben am Montag in einer gemeinsamen Erklärung beschlossen, den chinesisch-russischen Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zu verlängern. Die Ankündigung erfolgte während einer Videokonferenz zwischen den beiden Staatschefs, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Zum bevorstehenden 20. Jahrestag der Unterzeichnung des Abkommens am 16. Juli sagte Xi, dass der Vertrag die Idee einer dauerhaften Freundschaft etabliert habe, die den grundlegenden Interessen der beiden Länder sowie den gegenwärtig wichtigen Themen entspreche: Frieden und Entwicklung. Der Vertrag sei ein »anschauliches Beispiel für die Förderung einer neuen Art von internationalen Beziehungen und den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit«, sagte er.

Xi bezeichnete die chinesisch-russischen Beziehungen als »reif, stabil und solide«, man sei in der Lage, »dem Test jeder Veränderung der internationalen Situation standzuhalten«. Man habe durch die »enge Zusammenarbeit positive Energie in die internationale Gemeinschaft gebracht«.

Putin erklärte laut der russischen Nachrichtenagentur TASS, die beiden Länder hätten einen »einzigartigen mehrstufigen Mechanismus bilateraler Koordination« geschaffen. »All das hilft bei der Lösung von Problemen, die während der Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten entstehen und bei der Planung unserer zukünftigen Arbeit«, sagte der russische Präsident.

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern spiele eine »stabilisierende Rolle in globalen Angelegenheiten inmitten der wachsenden politischen Turbulenzen und des zunehmenden Konfliktpotentials«, so Putin. Er wies darauf hin, dass die beiden Länder in den vergangenen 20 Jahren ihre Interaktion in außenpolitischen Fragen deutlich verstärkt hätten.

Putin nutzte zudem die Gelegenheit, Xi zum 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas am 1. Juli zu gratulieren. »China begegnet diesem Jahrestag mit neuen Errungenschaften, sowohl in der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes, als auch auf der internationalen Bühne«, so Russlands Präsident. (Xinhua/jW)