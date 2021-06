Niederlande wollen Nazi-Raubkunst komplett zurückgeben

Peter Dejong/AP/dpa Muss bald Kunstwerke zurückgeben: Das Stedelijk Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in Amsterdam

Den Haag. Die Niederlande wollen alle von den Nazis im Zweiten Weltkrieg geraubten Kunstwerke zurückgeben. Zunächst werde die Herkunft der Kunstwerke untersucht, teilte die Regierung am Freitag in Den Haag mit. Sollte der ursprüngliche Eigentümer oder seine Erben nicht mehr ausfindig gemacht werden können, werde die Kunst an die jüdische Gemeinschaft gegeben. Diese begrüßte die Entscheidung als »Durchbruch« und »moralisch richtig«. In Museen und Sammlungen der Niederlande befinden sich noch rund 3.200 Bilder und Objekte, die während des Krieges jüdischen Eigentümern gestohlen worden waren. Manche mussten ihren Besitz auch unter Druck verkaufen. (dpa/jW)