Thüringen: Einigung auf Auflösungsantrag für Landtag

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Debatte um die Auflösung des Landtags in Erfurt am 17. Juni (v.l.n.r. Steffen Dittes, Mario Voigt und Matthias Hey)

Erfurt. In Thüringen haben sich »Rot-Rot-Grün« und CDU nach langer Debatte auf einen Antrag zur Auflösung des Landtags verständigt. Er solle – wie von der Verfassung vorgeschrieben – die Unterschriften von 30 Abgeordneten der vier Fraktionen tragen, hieß es am Donnerstag nach einem Treffen der vier Fraktionsvorsitzenden in Erfurt. »Der Antrag wird eingereicht, wenn die letzte der 30 Unterschriften auf dem Papier ist«, sagte Linke-Fraktionschef Steffen Dittes.

Um den Landtag wie geplant am 19. Juli mit Zweidrittelmehrheit auflösen zu können, muss der Antrag bis zum 7. Juli gestellt werden. »Das wird deutlich vor dem 7. Juli passieren«, so Dittes. Nach Angaben von CDU-Fraktionschef Mario Voigt hat er bei dem Treffen einen fertigen Antrag zur Auflösung des Parlaments vorgelegt, der bereits zehn Unterschriften von CDU-Abgeordneten trug. Das sei der Anteil der CDU-Fraktion – entsprechend ihrer Größe – an den nötigen 30 Unterschriften. Die Minderheitskoalition von Linke, SPD und Grüne hat zusammen 42 Abgeordnete, die CDU hat 21. Allerdings haben vier ihrer Abgeordneten erklärt, sie wollten einer Selbstauflösung des Parlament nicht zustimmen. (dpa/jW)