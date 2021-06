Trump-Anwalt Rudolph Giuliani verliert Lizenz

Mary Altaffer/AP

New York. Ein New Yorker Gericht hat die Anwaltslizenz von Rudolph Giuliani wegen dessen Rolle nach der US-Präsidentenwahl 2020 ausgesetzt. Giuliani habe »in seiner Eigenschaft als Anwalt des ehemaligen Präsidenten Donald J. Trump und des Trump-Wahlkampfteams im Zusammenhang mit Trumps gescheitertem Wiederwahlversuch im Jahr 2020 nachweislich falsche und irreführende Aussagen gegenüber Gerichten, Gesetzgebern und der Öffentlichkeit gemacht«, hieß es in der Begründung des Berufungsgerichts am Donnerstag in New York. Das Verhalten des 77jährigen gefährde das öffentliche Interesse, so dass eine Aufhebung gerechtfertigt sei, bis das anhängige Verfahren endgültig beendet sei. Die Aussetzung der Anwaltslizenz bezieht sich auf Giulianis Arbeit im Bundesstaat New York. (dpa/jW)