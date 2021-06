Zur Not: Elfer

Nyon. Die Europäische Fußballunion (UEFA) hat die Auswärtstorregel im Europacup abgeschafft. Das gab der Verband am Donnerstag über Twitter bekannt. Die seit dem Jahr 1965 gültige Regel fällt ab der kommenden Saison weg. Sie besagt, dass bei Torgleichheit nach Hin- und Rückspiel in der K.-o.-Runde die Mannschaft weiterkommt, die mehr Treffer auswärts erzielt hat. Künftig geht es statt dessen in die Verlängerung und, wenn nötig, ins Elfmeterschießen. Die Auswärtstorregel fand in der Champions League und in der Europa League Anwendung. In den Nationalmannschaftswettbewerben der UEFA kommt die Auswärtstorregel aber offenbar weiterhin zum Einsatz. (sid/dpa/jW)