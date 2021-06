Niederlande weiterhin ohne Regierung

AP Photo/Peter Dejong Niemand will mit ihm koalieren: Der geschäftsführende niederländische Premier Mark Rutte am Dienstag im Parlament in Den Haag

Den Haag. Fast 100 Tage nach der Parlamentswahl gibt es in den Niederlanden noch immer keine Aussicht auf eine neue Koalition. Die Verhandlungen seien festgefahren, stellte die Sondiererin Mariëtte Hamer am Dienstag in ihrem Bericht an das Parlament in Den Haag fest.

Bei der Wahl im März war die rechte VVD von Premier Mark Rutte erneut stärkste Kraft geworden. Doch er braucht mindestens drei weitere Partner zur Bildung einer mehrheitsfähigen Regierung. Bisher aber schließen die möglichen Parteien sich gegenseitig aus. Hamer war vom Parlament beauftragt worden, die Möglichkeiten einer neuen Koalition auszuloten. (dpa/jW)