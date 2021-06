»… oder es gibt keine Musik«

imago images/Everett Collection »Jazz hat von Anfang an seine Entstehung in einer rassistischen Gesellschaft thematisiert« – Jazzband von US-Soldaten (ca. 1914–18)

Ist das Leben nicht eine Komödie?

Ich bevorzuge gewiss die Tragikomödie. Nur wenn ich diese zwei Ufer im Blick habe, kann ich darin schwimmen. Dann ist’s mir auch egal, ob es gegen den Strom oder mit ihm geht, denn beide Richtungen haben ihre Tücken: Die Gefahr des Stromaufwärtsschwimmens liegt in der frühzeitigen Erschöpfung und dem Gezwungensein, an eines der beiden Ufer gehen zu müssen. Die Gefahr des Stromabwärtsschwimmens liegt im Stranden an einem der beiden Ufer, weil man Geschwindigkeit und Kurve falsch eingeschätzt hat. In diesem Fall kann man sich’s dann nicht mehr aussuchen, ob man zum Komiker oder Tragiker geworden ist.

Wie haben Sie die Coronamonate verkraftet?

November bis Januar waren noch gut strukturiert mit Arbeit, denn ich hatte unsere ersten beiden Alben gemastert. Ab Februar ging’s bergab. Ich lag zunehmend rum und studierte Inzidenzzahlen und all den Nachrichtenkram. Furchtbar. Meine Freundin begann zu dieser Zeit, in der Archäologie zu arbeiten. Da machte ich dann einfach mit und die Depression verschwand.

Sie spielen in einer Jazzband und bewirtschaften die Kneipe »Watt« in der Metzer Straße in Berlin. Wie funktioniert das?

Das »Watt« ist ein realer, offener Kommunikationsort und wird von meiner Freundin und mir gemeinsam geführt. Wir haben da eine klare Arbeitsteilung und ein sehr gutes, handverlesenes Team. Diese Konstruktion sichert uns in der gegenwärtig-neoliberalen Gesellschaftsformation überhaupt erst die Existenz, um als Musiker und Objektwerkerin arbeiten zu können. Dann haben wir die Bühne im »Watt« und mit Big Shit Posse probieren wir dort unsere neuen Entwürfe aus. Das ist die Idee.

Ihre Band heißt Big Shit Posse. Sie sind als Musiker der Aldtie Mann. Was steckt dahinter?

Der Name Big Shit Posse lenkt auf eine ästhetische Haltung, für die Begriffe wie Schmutz, Dreck und Schwierigkeiten heimatliches Gelände sind. Außerdem gibt es diese wunderbare Doppeldeutigkeit bei dem Term »Posse«: Im Englischen ist es einfach die Gruppe und im Deutschen ein groteskes Bühnenstück. Aldtie Mann ist eine Verballhornung meines eigentlichen Namens Harald Thiemann: Har-Ald-tie-Mann.

Was zeichnet eine ideale Band aus? Wie entstehen Ihre Stücke?

Eine ideale Band muss zu einer eigenen, originären musikalischen Sprache finden. Das tut sie, indem sie mit sich selbst und der Tradition kommuniziert. Sie entwickelt Dialekte, Humor, Intrigen, Faulheit oder Virtuositäten – egal. Die Hauptarbeit besteht in der Entwicklung dieser Qualität von musikalischer Kommunikation, die ein subjektiver Entwurf gesellschaftlicher Kommunikation ist. Insofern kann es nur eine Vielzahl von idealen Bands geben, die in einem kulturellen Kosmos nebeneinander ihre originären Musiksprachen darbieten. Unsere Stücke entstehen aus Skizzen, mit denen wir herumspielen. Nach einer Weile holen wir sie auf die Bühne, und die Skizze wird zu einem lebendigen Bandmitglied, welches sich musikalisch verhalten muss zwischen unseren Improvisationen.

Jazz gilt als sperrig. Was finden Sie in der Musik?

Wir haben seit mindestens 30 Jahren eine imperiale Kulturindustrie mit absolut strategischen Prämissen, die uns 24/7 beliefert und einen unglaublichen Konformitätsdruck ausübt durch die schiere Masse ihrer Produktion des Immergleichen. HipHop, Pop, Rock, Schlager, Metal oder Punk, Smooth Jazz oder sogar Free Jazz bewegen sich kaum noch von der Stelle. Das sind fertiggebackene Musikquader, mit denen du klarkommen musst, oder es gibt eben keine Musik mehr für dich. Das ist eine Realität von Globalisierung, und ich beobachte unterdessen eine musikalische Verwahrlosung breiter Bevölkerungsschichten quer durch alle Milieus.

Jazz hat von Anfang an seine Entstehung in einer rassistischen Gesellschaft thematisiert, welche zu hochbrisanten ästhetischen Aussagen geführt hat. Diese Art von Schönheit erkennt man, wenn man afrikanische Kultur, afroamerikanischen Blues und die europäische Musik seit dem 13. Jahrhundert zusammen sieht. Deshalb bleibe ich mit Leidenschaft ein musikalischer Brückenbauer. Von daher kommen hier drei Vorschläge: 1. Miles Davis »In a Silent Way« von 1969, 2. Kamasi Washington »The Epic« von 2015, 3. Big Shit Posse »Religions« von 2021.

Wo kann man Ihre Musik hören, live und als Konserve?

Live im »Watt« natürlich, allerdings nicht vor dem Spätsommer. Sämtliche Musik und Videos findet man sehr gut auf unserer Website.

Prenzelberg oder Prenzlauer Berg?

»Junger Mann, wo geht’s denn hier zum Kollwitzer Platz?« führt nach wie vor meine persönliche Hitliste an.

Mietenwucher, politische Schweinigeleien, fucking AfD, braucht es nicht langsam eine Revolution?

Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Bei der Geschwindigkeit, mit der unsere Milieus auseinanderdriften und sich nichts mehr zu sagen haben, wird ohnehin irgend etwas geschehen. Ich bin aber nicht dabei, sondern werde das mit Interesse beobachten.