Dagdelen: Regierung stellt Weichen für Krieg gegen Russland

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa Ab August für sechs Monate in Litauen stationiert: Fahrzeuge des Panzerbataillons 414 bei einer Übung auf dem Truppenübungsplatz in der Colbitz-Letzlinger Heide (6.5.2021)

Berlin. Zum 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion hat die Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke, Sevim Dagdelen, die Bundesregierung für ihre aggressive Außenpolitik gegenüber Russland kritisiert. »Die Bundesregierung stellt die Weichen ganz offen auf die Vorbereitung eines Krieges gegen Russland«, schreibt die Politikerin, die für die Linkspartei im Auswärtigen Ausschuss sitzt, in einem Gastbeitrag für die Tageszeitung ND (Dienstagausgabe).

Die deutsch-russischen Beziehungen seien an einem Tiefpunkt angelangt. »Säbelrasseln, Konfrontationsgeschrei und Kriegsgeheul prägen die deutsche Öffentlichkeit zunehmend. Jeder, der widerspricht, wird als Kreml-Marionette abgestempelt«, so Dagdelen. Dies sowie NATO-Manöver an der Westgrenze Russlands wie »Defender 21« dürften »getrost als Teil einer moralischen Mobilmachung und Kriegsvorbereitung gewertet werden«. (dpa/jW)