Leider verloren

Köln. Das deutsche Siebener-Rugbynationalteam der Männer hat die erfolgreiche Titelverteidigung bei der EM verpasst. Im Halbfinale des zweiten Turniers der Europe Sevens Championship Series in Moskau unterlag das Team von Bundestrainer Damian McGrath erneut Spanien mit 0:19. Damit ging der Titel vorzeitig an den Gegner. Das erste Turnier in Lissabon hatten die Deutschen nach dem verlorenen Endspiel gegen die Spanier mit 18 Punkten auf dem zweiten Platz beendet. Für die Abschlusstabelle werden die Punkte der beiden Runden in Lissabon und Moskau addiert. Die Teams erhalten je nach Plazierung in der K.-o.-Phase eine bestimmte Anzahl Punkte. (sid/jW)