Grimmige alte Herren

Montag, 18 Uhr, Kroatien – Spanien

Die Niederlage gegen die englischen Minimalisten war unnötig, das Remis gegen die Tschechen eher glücklich. Das Spiel gegen die Schotten hat dann gezeigt: Wenn man uns den Ball überlässt, machen wir Ärger. Vor allem nach der Pausenmedizin (Sljivovica) düsten Fußballopa Luka Modric und die Flügelzange Ivan Perisic/Nikola Vlasic durch die feindlichen Linien, als gäbe es dort was umsonst. Wir hätten uns auch einfach irgendwo anstellen und auf russische Schnäppchenjägerrentnerin machen können, aber vielleicht hätten die Schotten es nicht verstanden. Sie sind komische Menschen. Zu allem Ungemach traten sie ohne Unterhosen gegen uns an. Nicht weil sie geizig wären, sie wollten uns nur ein bisschen foppen und reagierten zu dem einen und anderen Gesuch nach Trikottausch unisono patzig: »Hose oder gar nichts!« Doch wir rochen den Braten und gingen den Bravehearts nicht auf den Leim. Beim Gang in die Kabinen versicherten die Burschen dann, sie würden nie, niemals Trikots tauschen, weil in dem Wort auch Kot stünde. Und im Shirt steht Hirt, oder was?

Was die kulturellen Unterschiede anbelangt, wird es mit den Spaniern wahrscheinlich nicht unkomplizierter. Sie machen Stiere tot und saufen das Blut, wegen dieses blöden Moschuskomplexes. »Chanel No. 5« schreibt sich anders. Unser Kalklinienfürst Zlatko Dalic wird gewappnet sein, schließlich verfügt er über wertvolle Trainererfahrungen von Klubs in Jordanien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und die von Luis Enrique haben diesen Balltick. Sie wollen ihn immer haben, wie der Hamster sein Laufrad. Aber was bringt’s? 85 Prozent gegen Schweden, 76 gegen Polen, beide Male nur Remis. Wenn sich Marcelo Brozovic (Inter) und Mateo Kovacic (Chelsea) gegen die Stiertöter als Casemiro und N’Golo Kanté verkleiden und Dalic eine Offensivkraft abzieht, wird nichts anbrennen, und wir kicken die Revanche gegen Frankreich in Piter.

Sie wollen nur spielen, die an Derrida geschulten Jungs von der Furia Roja. Tore? Sind doch nur was für Phallokraten. Kämpfen, sich messen, gegeneinander wettbewerben? In letzter Instanz nichts anderes als verkappter Schwanzlängenvergleich. Es musste schon ein slowakisches Patschehändchen daherkommen, um die jungen Spanier ihr von Trainer Luis Enrique gegen alle Widerstände im eigenen Land behütetes inneres Kind zumindest für eine Halbzeit vergessen zu lassen und sich dem Machismo von phallischer Dominanz und schnödem Siegeswillen hinzugeben. Gleich fünfmal ejakulierten sie dann im entscheidenden Gruppenspiel das Runde ins Eckige, erreichten das Achtelfinale und dürfen damit – das ist das Wichtigste! – weiterspielen.

Heute nun warten die grimmigen alten Herren aus Kroatien. Da gibt’s mit Sicherheit ordentlich auf die Hölzer, und Enrique hat mit Sergio Ramos ausgerechnet den großen Bruder, der den Spieltrieb seiner wuseligen Kameraden immer mit gnadenloser, berechnender und hinterhältiger Gewalt beschützte, zu Hause gelassen. Statt dessen führt jetzt Sergio Busquets die spanische Spielgruppe an. Zwar groß gewachsen, aber stets elegant und fast körperlos, wenn er dem Gegner den Ball stibitzt oder selbigen traumwandlerisch sicher zum Mitspieler weiterleitet. Ein Tor hat Busquets, in seiner ganzen Spielweise ein wahrer Vorzeigenichtmacho, während seiner langen Laufbahn folglich kaum einmal geschossen.

Die Frage wird also sein, ob sich am Abend nicht doch ein kroatisches Patschehändchen erbarmt oder eine andere Fügung eintrifft – wie etwa rote Karten für die vermutlich schnell vom Hinterherhecheln frustrierten kroatischen Verteidiger –, um den Traum vom herrschaftsfreien Fußball der Furia Roja im Turnier zu halten.

Montag, 21 Uhr, Frankreich – Schweiz

La donna è mobile. Erst hatte ich mich in die komplette Squadra Azzura schockverliebt, dann folgte eine kurze, leidenschaftliche Affäre mit Robin Gosens. Jetzt habe ich schon wieder Papillons im Bauch. Meine Welt dreht sich um meinen Favoriten im Turnier. Oder wie besang Vicky Leandros es einst so treffend: L’amour est bleu! Glasklar auf deutsch: Trink dir die Liebe schön. Ein bisschen Champagner kann nicht schaden, ist noch was vom Geburtstag übrig? – Mon dieu, das war die Nacht mit Robin, konzentriere dich, Gabrielle! Les Bleus! Les Bleus! Les Bleus! Allez! Allez! Allez! Ballartisten, Bewacher, Brachialstürmer, Beltmeister, Bonbons! Genau, ich bin blau.

Und so wird es laufen: Der große Varane verliert den Ball im eigenen Strafraum an Shaqiri (an sich unmöglich, aber das ist Le Foot oder eben une grosse merde), worauf der ewige Retter Kanté mit minimaler Körperdrehung den Ballon zurückerobert (»Je t’aime!«; Originalfassung mit Brigitte Bardot, 1967), auf Pogba passt, der sich für den langen Ball zu schade ist und seinen Gegenspieler lieber im Sprint aufreibt, bis er doch nonchalant auf den mitgelaufenen Griezmann passt, dem die Kugel verspringt, aber durch dessen Technik oder auf andere merveilleuse Weise direkt auf ihn zurückprallt, wobei er dank seines Intellektes nicht vorschnell abschließt, sondern avec der Hacke auf den besser positionierten Mbappé ablegt, dessen Gewaltschuss ein tadelloser Sommer im Tor pariert, bevor Benzema gnadenlos abstaubt. Ein geniales Tor, mehr Weg als Ziel. Irgendwann hat Mbappé genug von verpassten Pässen und macht im Alleingang (Ça plane pour moi) sein erstes Tor bei der EM. Die Schweiz spielt auch mit, sogar lange.

Wenn die Inspiration versagt, sollte man sich Denkanstöße holen. So wie ich, Freitag abend. »Ich muss etwas Launiges zur Schweiz schreiben, ich habe kein Spiel von denen gesehen und weiß nicht weiter … Hm, was verbindest du mit der Schweiz?« – »Hmm, ich habe da ein Patenhuhn.« – »Ein Patenhuhn, wie kommt man denn zu so einem Glück?« – »Ich habe einen Freund in der Schweiz, der einen kleinen Bauernhof hat. Und eines der Hühner dort hat ihn an mich erinnert. Seitdem bin ich Patentante von einem Huhn namens Hildegard.« – Also läuft seit geraumer Zeit ein Huhn namens Hildegard über einen kleinen Bauernhof in Graubünden. Dem Huhn geht es sehr gut, hier und da legt es ein Ei, und ansonsten macht Hildegard das, was Hühner halt so machen: durch die Gegend flanieren und Sachen aufpicken.

Jetzt den Bogen zu einem Fußballspiel zu schlagen, ist ungefähr so schwer, wie ein ausgebüxtes Huhn einzufangen. Wobei das Wappen des französischen Verbands seit jeher ein stolzer Hahn ziert. »Die beste Nati aller Zeiten«, wie Sportreporter die Schweizer Mannschaft gerade bezeichnen, wird es schwer haben. Frankreich blieb bisher im Hahnenkampf ohne wirkliche Glanzleistung in der Gruppe F. Dennoch stehen in der Equipe Tricolore immer noch einige der talentiertesten Fußballer dieser Europameisterschaft. Wenn die Maschinerie in Gang kommt, werden sich die Schweizer mit Krallen und Flügeln wehren müssen, um nicht im Achtelfinale als Hühnerfrikassee zu enden. Aber dafür sind K.-o.-Spiele da. Die Überraschung liegt nur 90 bzw. 120 Minuten weit entfernt. Was war eigentlich zuerst da: Die Henne oder das Ei? Mal als kleines Rätsel für die Halbzeitpause. Darauf ein dreifaches Kikeriki!

