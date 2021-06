Oben und unten

Tim Brakemeier/dpa Abschwung nach Plan: Bundeskanzler Helmut Kohl (l.) und Arbeitsminister Norbert Blüm (beide CDU, Frankfurt am Main, 26.4.1993)

Matthias Krauß arbeitet seit Jahrzehnten als Landtagskorrespondent und Autor in Potsdam; er kennt die Politik in den ostdeutschen Ländern im Detail. Was er dabei an Erbarmungswürdigem sammelt, drängt ihn von Zeit zu Zeit, in Buchform seinem Herzen Luft zu machen. Er malt nicht Grau in Grau, sondern in Schattierungen, kommt aber zu stets eindeutigen Urteilen. 2009 erschien »Die Partei hatte manchmal recht«, worin er schildert, auf was die ehemaligen DDR-Bürger seit 1990 verzichten müssen. 2016 untersuchte er in »Wem nützt die Aufarbeitung?« die zwischen Horrormärchen und Verzwergung der Ostdeutschen hin- und herschwankende offiziöse Geschichtsschreibung über die DDR. 2019 stellte er in »Die große Freiheit ist es nicht geworden« Anspruch und Wirklichkeit der DDR-Vereinnahmung gegenüber.

Krauß wurde in der DDR geboren, absolvierte Wehrdienst und ein Journalistikstudium, sieht nicht wenig an dem gewesenen Staat kritisch, seine Bücher besagen aber: Da wird einer durch die Macht der Umstände, durch die genaue Kenntnis der neuen Verhältnisse nach 1990 gewollt oder ungewollt letztlich zu einem Verteidiger des untergegangenen Staates, genauer: der Ostdeutschen. Das sichert seinen Bänden Nichtbeachtung im Qualitätsjournalismus. Ostdeutsche Tatsachen interessieren in der »Volksgemeinschaftstrompeterei« (Krauß) nicht. Beispiel: Am Abend der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt nannten Westmoderatoren und Westparteifreunde den wiedergewählten CDU-Ministerpräsidenten Rainer Haseloff notorisch »Haselhoff«. Sie kennen David und »Looking for Freedom«, aber nichts hinter der Elbe. Krauß geht es mit seinen Beobachtungen um die reale Spaltung, die es 30 Jahre nach dem DDR-Anschluss, den er nicht so bezeichnet, gibt.

Im neuen Band »In eins gespalten. Sind wir wirklich ein Volk?« ergänzt er die bisherigen Bücher durch Konzentration auf die soziale Frage in Ostdeutschland, auf das Oben und Unten. Die Distanz hier hat sich zu einer kaum überwindbaren Spaltung ausgewachsen. Krauß macht das in 17 Abschnitten deutlich, zum Teil in anekdotischer Form; Selbsterlebtes wechselt mit politischer, ökonomischer und sozialstruktureller Analyse, wie stets sind ihm bundesdeutsche heilige Kühe ziemlich schnuppe. Hier nimmt er etwa das Begriffspaar »Demokratie« und »Diktatur« auseinander oder demonstriert, was einem Korrespondenten wie ihm passiert, wenn er statt von »Nationalsozialismus« von »Faschismus« spricht. Die Selbstbezeichnung von Hitler und Goebbels hat in der BRD ein amtliches Prüfsiegel. Wer dazu die falschen Fragen in einer Potsdamer Pressekonferenz stellt, bekommt sein Fett weg.

Krauß sieht die Hintergründe für solche Erlebnisse in sozialen und kulturellen Unterschieden. So nennt er einen »Lehrsatz, der stumm und gebieterisch überm öffentlichen Diskurs steht«: »Uniformität und Vereinheitlichung waren Markenzeichen der DDR und des Lebens in ihr.« Im Westen sei dagegen »Vielfalt Trumpf gewesen«, und die Menschen konnten ihre Individualität ausprägen. »Merkwürdig, aber wahr«, so Krauß, sei aber: »Aus der Perspektive des Ostdeutschen ist es genau umgekehrt, auf ihn wirken Gedanken, Gefühle und auch die Sprache der Westdeutschen tatsächlich wie ›von der Stange‹.« Krauß fasst das Sein, das dieses einheitliche Bewusstsein hervorbringt, so zusammen: »Bei der Übernahme des DDR-Gebiets durch die Bundesrepublik griffen zwei Vorgänge der sozialen Differenzierung ineinander, die überraschend deutlich an das kulturelle Leben in einem kolonial okkupierten Land erinnern. Der Ostdeutsche lebt seitdem unter einer vom Westen her eingeströmten Oberschicht, die einem fremden Kulturbereich entstammt und zahlreiche Positionen im Staatsapparat, der Wirtschaft, den Universitäten, Schulen, Krankenhäusern, Rundfunkanstalten, Verlagen, Theatern usf. besetzt. Und diese Oberschicht, die über beträchtliche Finanzmittel verfügt, schuf sich in den neuen Bundesländern ihre eigenen Wohn- und Lebenssphären, durch die sie sich von den Ureinwohnern abgrenzen konnte.« Sie bringe den Osten »auf drei bis dreieinhalb Thesen« und wolle im übrigen mit all dem Quatsch nicht weiter behelligt werden.

Diese Leute haben keine Ahnung und wollen es auch nicht wissen: Die DDR, so Krauß, war für ihre Bevölkerung eine Geschichte der Akademisierung, die 30 Jahre seit 1990 waren eine der Proletarisierung. Er führt an: »Laut Regierungsangaben betrug die durchschnittliche Monatsrente in Brandenburg 800 Euro. Die gezahlte Durchschnittspension stattliche 2.600 Euro.« Das sei vor 15 Jahren so gewesen. Inzwischen stiegen die Renten um 100 Euro, die Pensionen um 1.000 Euro. Deren Nutznießer sind zu einem erheblichen Teil aus Westdeutschland stammende Beamte. Krauß: »Mit der Demokratisierung kam der Klassenstaat auch nach Ostdeutschland.« Er beschreibt das aufklärerisch und bei aller Empörung mit leichter Hand.