Wie es funktionieren kann

Beethovens Tripelkonzert op. 56 gehörte bislang nicht zu den Werken, die das Publikum von den Sitzen reißen. Zu Beethovens Zeit stand diese Konzertform, in der nicht ein, sondern mehrere Solisten zugleich vor dem Orchester agierend hervortreten, in Blüte, bevor sie urplötzlich – Ausnahme Brahms’ Doppelkonzert – verwelkte. An den Solisten, die sich an dem Stück versuchten, lag es gewiss nicht. Die Oistrachs und Menuhins, die Casals’ und Rostropowitschs, Barenboims und Swjatoslaw Richters unter der Ägide aller Karajane der Vergangenheit versuchten es – vergeblich. In einer Neuproduktion unternehmen die Geigerin Isabelle Faust, der Cellist Jean-Guihen Queiras und am Fortepiano Alexander Melnikow einen weiteren Versuch.

Dreierlei Zutaten: drei Solisten, die zugleich ein Klaviertrio bilden, und ein Orchester. Beethoven halste sich auf diese Weise das Problem der Integration dreier dynamisch und räumlich extrem unterschiedlicher Erscheinungsformen von Musik auf: Instrumentalsolo, Kammermusik und Sinfonie, eine Quadratur des Kreises. Der spanische Dirigent Pablo Heras-Casado führt nun aber das Freiburger Barockorchester (FBO) auf der neuen CD auf eine Weise mit den mal einzeln, mal als Trio auftauchenden Solisten zusammen, dass man den Eindruck haben kann, Beethoven habe sich auch im Opus 56 durchaus nicht vergriffen.

Für Georg Lukács muss jedem über seine Zeit hinaus wirksamen Kunstwerk ein »Hic et nunc« eingeschrieben sein – das Hier und Jetzt Beethovens muss mitschwingen, der Moment der Arbeit im je geschichtlichen Moment, wenn die »Mondscheinsonate«, die Neunte oder eben das Tripelkonzert ertönen. Zu dem, was im Musikerlebnis am ästhetischen Eindruck beeinflussenden Momenten alles zusammenkommt, gehören über Jahrhunderte hinweg auch das Hier und Jetzt der Konzertsaalsituation, die Wachheit und psychische wie soziale Verfassung aller Ausführenden und Zuhörenden im privaten wie geschichtlichen Moment. Und es gehört dazu die Größe und Atmosphäre des Aufführungsraums, mit welcher der Komponist bei der Arbeit zu rechnen und auf den sich sein Publikum einzustellen hatte.

1803 ist das Werk entstanden. Der 33jährige Beethoven befand sich im Anflug auf die »Eroica«, die »Appassionata«, Scheitelpunkte im Schaffen des sich auf der Höhe seiner Ideale bewegenden Komponisten (ein Jahr später wird sich zu seinem großen Ärger Napoleon die Kaiserkrone aufs Haupt drücken). Das Tripelkonzert ist voller Schwung und Entschiedenheit. Der langsame Satz kein Bruch, mehr Idyll. Im letzte Satz, ungewöhnlich für ein Finale, ein heroisch aufgeputzter Volkstanz alla polacca.

Dass das Werk schon bei der Uraufführung in Leipzig 1808 wenig zu gefallen wusste, könnte an der Größe des Gewandhauses gelegen haben. Kammermusik war damals eine gänzlich private, in kleinen Salons stattfindende Sache; ein Trio hatte – weder als Bestandteil einer Konzertform noch in einer Sinfonie – in der großen Form und in einem großen Saal sowohl ästhetisch als auch akustisch nichts zu suchen. Es wurde nicht besser, als man die Instrumente den aus Renditegründen immer größeren Sälen anpasste und immer lauter werden ließ. Das ging auf Kosten der Charakteristik, der Aura und – beim Tripelkonzert besonders wichtig – der dynamischen Balance und klanglichen Trennung zwischen Orchestergruppen und Soloinstrumenten.

Wie es, auf alten Instrumenten gespielt, funktionieren kann, führen Heras-Casado, die drei Solisten und das wie immer fabelhafte, klein dimensionierte FBO auf der Neuaufnahme vor. Die drei Stars an den Soloinstrumenten stellen zusammen mit dem Orchester nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein phonetisch und strukturell beglückend »natürliches« Klanggefüge her. Vermutlich hat daran auch der Tonmeister dieser Produktion, Martin Sauer, seinen Anteil; er stellt mit seinen Mikrophonen einen imaginären Saal von genau der richtigen Größe her und steuert die Disproportionalitäten dieses Stücks zu einem ungekünstelten Klangbild aus.

Das Tripelkonzert als Hörvergnügen! Wer hätte das gedacht. Wer noch lebt, sagt Brecht, sage nicht »niemals« – ein Lob der Dialektik auch für die Musik.