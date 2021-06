Der nächste Schritt

nik/jW Für die Pläne der Genossenschaft gab es auf der Vollversammlung breite Zustimmung

Am Sonnabend fand im Kino »Babylon« in Berlin die alljährliche Vollversammlung der LPG junge Welt eG, der Mehrheitseigentümerin der Verlag 8. Mai GmbH, unter strengen Hygieneauflagen statt. 51 Genossinnen und Genossen sowie einige Gäste waren gekommen, um sich über die Entwicklung der LPG im vergangenen Geschäftsjahr und die kommenden Herausforderungen zu informieren.

Zunächst berichtete Simon Zeise, Vorsitzender des LPG-Vorstands, über den Stand der Mitgliederentwicklung. Geplant war, zum 25. Jubiläum der Genossenschaft im Oktober 2020 die 2.500er Marke zu knacken, auch ein kleiner Festakt war hierfür angedacht – doch die Pandemie machte dem einen Strich durch die Rechnung. Zu Beginn des Jahres war es dann soweit: Krankenpfleger Michael Fenske trat als 2.500. Mitglied der LPG bei. Ausschlaggebend sei für ihn unter anderem die Berichterstattung in der Coronapandemie gewesen, wie er Anfang April im jW-Interview erklärte.

Insgesamt erhöhte sich die Mitgliederzahl 2020 von 2.201 auf 2.435. Im laufenden Jahr setzt sich dieser positive Trend fort: Seit Januar kamen 117 neue Genossinnen und Genossen hinzu, so dass die LPG am Tag der Vollversammlung 2.552 Mitglieder zählte.

Trotz erfreulicher Entwicklungen auch auf ökonomischer Ebene sei es notwendig, die Zahl der verkauften jW-Exemplare in den kommenden Jahren weiter zu steigern, betonte Geschäftsführer Dietmar Koschmieder. Dafür müsse vor allem der Onlineauftritt verbessert und die Social-Media-Abteilung ausgebaut werden.

Die Art, wie die Bundesregierung die Beobachtung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz rechtfertige, markiere eine neue Stufe, sagte Chefredakteur Stefan Huth. »Dass ganz offen gesagt wird, man wolle uns den Nährboden entziehen, ist eine neue Qualität.« In ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion habe die Bundesregierung zudem gezeigt, dass sie es auf alle progressiven Kräfte des Landes abgesehen habe, so Huth weiter.

Damit die Genossenschaft künftig über ein weiteres Standbein verfügen kann, haben Vorstand und Aufsichtsrat die Übernahme einer Abo- und Vertriebsgesellschaft beschlossen. Damit könnten nicht nur weitere Geschäftsfelder bedient werden und man reagiere auf die immer schwieriger werdenden Zeiten auf dem Pressemarkt, wie der stellvertretende Verlagsleiter Jonas Pohle erklärte. Zudem sei die Investition auch deshalb sinnvoll, weil die Genossenschaft für ihre Rücklagen mittlerweile Strafzinsen zahle. Insofern sei dies der logische nächste Schritt. Die Versammlung stimmte diesen Plänen zu.

Der Jahresabschluss wurde festgestellt, Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet. Festgelegt wurde auch die Höhe des Auseinandersetzungsguthabens: Die zum 31. Dezember 2020 ausgeschiedenen Mitglieder erhalten abzüglich der Verlustbeteiligung 385,25 Euro pro Anteil ausgezahlt.

Beschlossen wurde auch das LPG-Aktionsprogramm: Die Genossinnen und Genossen weisen darin mit Nachdruck und Empörung zurück, dass die LPG junge Welt eG im Verfassungsschutzbericht als eindeutig linksextremistische Struktur an den Pranger gestellt wird, und unterstützt die Verlag 8. Mai GmbH bei einer möglichen Klage gegen die Nennung im VS-Bericht. Zur Stärkung der ökonomischen Basis wird jedes Genossenschaftsmitglied aufgefordert, im Rahmen der Kampagne »1.000 Abos für die Pressefreiheit« einen konkreten Beitrag zur Stärkung der Zeitung zu leisten.

Außerdem Unterstützt die Genossenschaft die geplanten Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag der jungen Welt am 12. Februar sowie die Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz am 8. Januar. Diese soll erstmals in größerem Rahmen in hybrider Form stattfinden – das heißt, als Präsenzveranstaltung sowie als Live­stream. Die Beschlüsse müssen nun noch auf der Mitarbeitendenversammlung am 29. Juni bestätigt werden. (jW)