Nicht blind vertrauen

Christophe Gateau/dpa Doppelt so viele Unterschriften wie nötig: Kundgebung der Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« vor der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport am Freitag

Hunderte Menschen in gelb-lila Trikots mit Fahnen und Rauchtöpfen jubeln am Freitagnachmittag vor der Senatsverwaltung in Berlin. Nein, es handelt sich nicht um eine Fußballfeier anlässlich der EM, sondern um die Übergabe der Unterschriften für das Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. 349.658 Unterschriften sammelten die Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« (DWE) und ihre Unterstützer in den letzten vier Monaten, damit die Vergesellschaftung von privaten, profitorientierten Wohnungsunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin zur Abstimmung zugelassen wird. »Als ich die ersten Hochrechnungen gesehen habe, dachte ich, es wäre ein Tippfehler«, erzählt der Aktivist Carl Rodmei gegenüber jW. »Aber wir haben wirklich doppelt so viele Unterschriften gesammelt, wie nötig sind für die Zulassung zu den Wahlen.«

Am Abend bestätigt die Landeswahlleiterin, dass von den 260.000 bereits geprüften Unterschriften 175.000 gültig seien. 32 Prozent der Stimmen seien ungültig. Die hohe Zahl kommt zustande, weil von den 3,6 Millionen Berlinerinnen und Berlinern lediglich 2,5 Millionen wahlberechtigt sind. Berlin schließt damit diejenigen aus, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben und nicht mit Hauptwohnsitz in Berlin gemeldet sind.

»Am Tag, als der Verfassungsgerichtshof den Berliner Mietendeckel gekippt hat, habe ich beschlossen, mich in der DWE-Kampagne zu engagieren«, erzählt Carl, der seitdem im Wedding – dem Stadtteil, in dem er wohnt – drei- bis fünfmal die Woche Unterschriften gesammelt hat. Die Unterstützung in dem alten Arbeiterstadtteil sei überwältigend gewesen. »Wir wurden beklatscht. Nachbarn haben uns Kaffee und Sekt geschenkt. So eine breite Unterstützung für eine politische Kampagne habe ich noch nie erlebt.«

Doch nicht überall sind die Aktiven auf soviel Zuspruch gestoßen. Eine Aktivistin erzählt in einer Rede über ihre zweite Sammelaktion. Vor einer Bar in Schöneberg habe sie eine lautstarke Diskussion mit einem Gast über das Volksbegehren gehabt. Nach einer Weile meinte der Mann: »Okay, ich unterschreibe.« Doch anstatt den Unterschriftbogen auszufüllen, zerriss er ihn, warf dem Kellner einen 50-Euro-Schein zu und rannte davon. »Wir waren so schockiert wie das Tinder-Date dieses Mannes.« Vereinzelt kam es auch zu tätlichen Angriffen bei Sammelaktionen. Die Berliner CDU trug ihren Teil dazu bei, indem sie teilweise gezielt Lügen über die Kampagne streute. Etwa, dass die DWE Eigenheimbesitzer enteignen möchte.

Die nächste Hürde für die DWE-Kampagne ist am 26. September. Zusammen mit den Bundestags- und Abgeordnetenhauswahlen muss dann eine Mehrheit der Berliner Wahlberechtigten dem auf das erfolgreiche Volksbegehren folgenden Volksentscheid zustimmen. Doch auch wenn der Volksentscheid angenommen wird, heißt das nicht, dass die Enteignung beschlossen ist. Die nächste Regierung von Berlin wird lediglich damit beauftragt, ein Gesetz auszuarbeiten. Statt die 155.000 Wohnungen von Vonovia und Deutsche Wohnen zu enteignen, beabsichtigt der Senat derzeit, nur rund 20.000 zu einem noch unbekannten Preis zurückzukaufen. Carl zweifelt, dass das Volksbegehren von einer Regierung durchgesetzt werden wird. »Wir dürfen nicht blind vertrauen, dass sie den Volksentscheid schon umsetzen werden, sondern wir müssen den Druck auf die Regierung erhöhen.« Es ist wichtig weiterzukämpfen. Dafür will die Kampagne einen eigenen Wahlkampf mit Ständen in der ganzen Stadt machen. Aber auch der Druck auf der Straße müsse mit großen Demonstrationen erhöht werden.