Prekäres Gleichgewicht

Esam Omran Al-Fetori/REUTERS Trümmerhaufen: An die Beschlüsse der ersten Libyen-Konferenz hielt sich keine der Konfliktparteien (Bengasi, 26.10.2020)

Heiko Maas gab sich höchst zufrieden. Ein »Erfolg« sei sie gewesen, die zweite Berliner Libyen-Konferenz, zu der das Auswärtige Amt in der vergangenen Woche eingeladen hatte, verkündete der deutsche Außenminister nach Abschluss des Treffens. Sämtliche Staaten, die im Krieg in dem nordafrikanischen Land auf die eine oder andere Weise mitmischen, waren vertreten. Auch der neue libysche Ministerpräsident Abd Al-Hamid Dbeiba, der im März – als erster Regierungschef seines Landes seit dem Jahr 2014 – mit Unterstützung aus ganz Libyen in sein Amt gelangt war, hatte die Reise in die deutsche Hauptstadt angetreten. Und die Konferenz beschloss tatsächlich, was Maas zuvor gefordert hatte: Nicht nur sollen die geplanten Parlaments- und Präsidentenwahlen pünktlich am 24. Dezember 2021 abgehalten werden; zudem sollen sämtliche auswärtigen Kämpfer »ohne weitere Verzögerungen« aus Libyen abziehen, um fremde Einflussnahme wenigstens zu reduzieren. Auch müssten fremde Staaten die »Finanzierung militärischer Fähigkeiten oder die Rekrutierung ausländischer Kämpfer und Söldner« einstellen. »Wir werden keine Ruhe geben«, verkündete Maas, »bis die letzte ausländische Kraft das Land verlassen hat.«

Vollmundige Töne – hat Libyen nun tatsächlich Aussicht auf Frieden? So wünschenswert das wäre: Ein Blick auf die erste Berliner Libyen-Konferenz, die am 19. Januar 2020 stattfand, und auf die Entwicklung, die das Land seitdem durchlaufen hat, zeigt, dass Skepsis angebracht ist. Bereits die erste Konferenz hatte alle maßgeblichen äußeren Konfliktparteien in der deutschen Hauptstadt versammelt: die Türkei als zentrale Unterstützerin der damaligen »Einheitsregierung« in Tripolis; auf der anderen Seite Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten, die dem ostlibyschen Warlord Khalifa Haftar den Rücken stärken. Die damalige Konferenz beschloss nicht nur, einen Waffenstillstand im Land durchzusetzen und das UN-Waffenembargo gegen Libyen »in vollem Umfang einzuhalten«. Sie forderte zudem alle Teilnehmer auf, sich nicht mehr »in den bewaffneten Konflikt in Libyen und in die inneren Angelegenheiten einzumischen«. Alle stimmten zu. Es sei »ein großartiger Tag gewesen«, fand Bundeskanzlerin Angela Merkel damals und pries die Konferenz – ganz wie Maas jetzt die Folgeveranstaltung – als einen »Erfolg«.

Das Problem war nur: Niemand hielt sich an die Beschlüsse. Das Waffenembargo? Es stand weiterhin lediglich auf dem Papier. Daran änderte auch die EU-Operation »Irini« nichts, die am 31. März 2020 eingesetzt wurde, um zumindest Waffenlieferungen auf dem Seeweg zu verhindern. Vereinzelte Versuche, türkische Transportschiffe zu durchsuchen, die mutmaßlich Kriegsgerät an Bord hatten, wurden jedoch von Ankara blockiert. Einmal nahm ein türkisches Kriegsschiff obendrein eine französische Fregatte in sein Zielradar. Und der Waffenstillstand? Er fiel aus; gesteigerte türkische Unterstützung gestattete es der »Einheitsregierung« in Tripolis sogar, Haftars Milizen zurückzuschlagen. Ihre Truppen rückten bis kurz vor die Hafenstadt Sirte und die südlich davon gelegene Luftwaffenbasis Al-Dschufra vor. Diesen Frontverlauf erklärte dann aber die ägyptische Regierung zu ihrer roten Linie: Kairo hat kein Interesse, den Bürgerkrieg in Libyens Osten wieder offen aufflammen zu lassen – aus Sorge um eine mögliche Eskalation an der libysch-ägyptischen Grenze. Damit war ein militärisches Patt erreicht.

Dieses Patt – erreicht nicht wegen, sondern »in offener Missachtung der Berliner Erklärung vom Januar 2020«, wie Wolfram Lacher, Libyen-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), kürzlich festhielt – bildet bis heute die Grundlage des Waffenstillstands, der im Oktober 2020 geschlossen wurde und im März die Bildung der neuen Regierung unter Ministerpräsident Dbeiba ermöglicht hat. Die Lage ist jedoch nach wie vor prekär. Die verfeindeten Milizen existieren weiterhin; Bereitschaft, sich einem gemeinsamen Kommando zu unterstellen, besteht nicht. Die bewaffneten Kräfte sind laut Einschätzung von Beobachtern recht unzulänglich in den politischen Prozess der Regierungsbildung integriert. Die neue Regierung wiederum ist ein Sammelbecken völlig disparater Kräfte, die knallhart Partikularinteressen einzelner Städte, Regionen sowie Clans vertreten – ein äußerst prekäres Gleichgewicht, das nur funktioniert, solange dank des Waffenstillstands die Öleinkünfte fließen, das aber jederzeit aus dem Lot geraten kann. Etwa durch die Wahlen, auf deren pünktlicher Durchführung die zweite Berliner Libyen-Konferenz bestanden hat: Die Wahrscheinlichkeit, dass Wahlverlierer nicht mehr mitspielen und der Konflikt erneut eskaliert, gilt als hoch.

Und dann? Experten wie Lacher sind nicht davon überzeugt, dass die libyschen Milizen und ihre auswärtigen Unterstützer bereit seien, in einer politisch überaus heiklen Lage das militärische Gleichgewicht durch den Abzug externer Kräfte aufs Spiel zu setzen. Allenfalls ein sorgfältig abgestimmter Abzug beispielsweise syrischer oder sudanesischer Söldner erscheint denkbar. Auch er könnte jedoch unerwartete Folgen haben: Vergangene Woche warnte Sudans Außenministerin Mariam Al-Mahdi, eine Rückkehr von Söldnern aus Libyen drohe ihr Land ins Chaos zu stürzen, so, wie Anfang 2012 die Rückkehr malischer Söldner aus Libyen dem Sahelstaat Krieg eingebrockt hatte. Doch ganz davon abgesehen: Die türkische Regierung hat bereits klargestellt, dass sie ihre Soldaten nicht aus Libyen abziehen wird. Für Ankaras Expansionspläne im Süden des Mittelmeers ist eine starke Stellung in Tripolis von erheblicher Bedeutung. Und als maßgebliche »Sicherheitsgaranten«, so formulierte es Lacher kürzlich, gälten in Libyen ohnehin Russland und die Türkei. Deutschland, Ausrichter der beiden Libyen-Konferenzen, und die anderen Mächte Westeuropas spielten dort zur Zeit nur »Statistenrollen«. Reale Macht vor Ort haben sie tatsächlich kaum. Das lässt die stolzen Berliner Erfolgsmeldungen aus der vergangenen Woche noch ein wenig hohler klingen.