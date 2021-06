Rücktritt gefordert

Mohamad Torokman/REUTERS

Nach dem Tod des palästinensischen Aktivisten und Wahlkandidaten Nisar Banat sind am Sonnabend erneut Hunderte Demonstrierende durch Ramallah im von Israel besetzten Westjordanland gezogen. Sie steuerten den Sitz der Autonomiebehörde an und forderten auf Plakaten (siehe Bild) den Rücktritt von Präsident Mahmud Abbas. Banat war am Donnerstag kurz nach seiner Festnahme durch palästinensische Einsatzkräfte in Hebron gestorben. Nach der Autopsie hieß es, der 43jährige habe Verletzungen an Kopf, Brust, Nacken, Beinen und Händen aufgewiesen. (AFP/jW)