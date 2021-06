Tierleben II

Es sollte eine Hommage an die römische Küche sein, doch jetzt hat sich offenbar der Ärger über die Spanferkelstatue in Rom entladen: Unbekannte übergossen die Skulptur des toten Schweins in der Nacht zu Freitag mit blutroter Farbe. Aufgestellt hatte sie die Universität der Schönen Künste der italienischen Hauptstadt. Aktivisten waren darüber empört: »Für uns ist das keine Kunst, sondern eine Beleidigung der Werte von Tierleben und allen Menschen in Rom«, sagten die Tierschützer der Organisation LAV. (dpa/jW).