Luft wird dünn für Abbas

AP Photo/Nasser Nasser Deutliches Zeichen an die Autonomiebehörde: Protest mit dem Konterfei des Getöteten Nisar Banat am Donnerstag in Ramallah

Der palästinensische Politiker Nisar Banat lag noch im Bett, als am frühen Donnerstag morgen gegen 3.30 Uhr ein Dutzend Polizeibeamte in sein Haus in Dura unweit von Al-Khalil (Hebron) eindrangen und sofort mit Knüppeln und Eisenstangen auf ihn einschlugen. Dann sei der stark blutende und schreiende Banat weggeschleppt worden, berichtete die palästinensische Tageszeitung Al-Kuds Al-Arabi am Donnerstag unter Berufung auf die Familie online. Der Grund für die Verhaftung ist bis jetzt unbekannt. Nach seiner Festnahme durch palästinensische Einsatzkräfte verstarb Banat. Sein Gesundheitszustand habe sich in Polizeigewahrsam plötzlich verschlechtert, so der Gouverneur von Al-Khalil, Dschibrin Al-Bakri. Im Krankenhaus konnten die Ärzte nur noch seinen Tod feststellen.

»Die Autopsie zeigte an vielen Stellen des Körpers Prellungen und Schürfwunden, so an Kopf, Nacken, Schultern, Brust, Rücken und Extremitäten«, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag aus einem Bericht der palästinensischen Menschenrechtskommission ICHR. Außerdem habe Banat Rippenbrüche erlitten, an den Handgelenken seien Spuren einer Fesselung erkennbar gewesen. »Die vorläufigen Ergebnisse der Autopsie deuten auch auf einen unnatürlichen Tod hin, aber die Bestimmung der Haupttodesursache aus klinischer Sicht erfordert das Abwarten von Laboruntersuchungen von Gewebeproben«, hieß es in dem Bericht. Seiner Familie zufolge hatte Banat, soweit bekannt, keine Vorerkrankungen.

Der 44jährige galt als scharfer Kritiker der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) unter Präsident Mahmud Abbas und bezeichnete die PA als korrupt sowie als Handlangerin der israelischen Besatzungsmacht. Er rief den Westen auf, seine Unterstützung für die PA einzustellen, weil die palästinensische Regierung zunehmend autokratische Züge zeige und die Menschenrechte verletze. Banat, dem auf Facebook rund 100.000 Menschen folgten, wollte bei den für den 22. Mai geplanten und von Abbas kurzfristig abgesagten Parlamentswahlen auf Platz zwei der Liste »Freiheit und Würde« antreten. Mitglieder von Abbas’ Fatah beschuldigten Banat in sozialen Medien ihrerseits schon länger, mit Israel zusammenzuarbeiten. Bereits Anfang Mai hatten Unbekannte sein Haus beschossen, Banat war danach vorübergehend abgetaucht.

In Ramallah kam es nach der Nachricht von Banats Tod zu Auseinandersetzungen zwischen einigen hundert Jugendlichen und der palästinensischen Polizei, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Maan am Freitag. Die Demonstrierenden steckten Barrikaden in Brand und versuchten zum Amtssitz von Präsident Abbas vorzudringen. Die Polizei setzte Tränengas und Blendgranaten ein. »Verräter, Verräter«, schallte es ihr entgegen. Laut der Al-Kuds Al-Arabi vom Donnerstag skandierten die Protestierenden: »Das Volk will den Sturz des Regimes!« Eine Parole, die seit dem sogenannten arabischen Frühling in vielen Ländern des Mittleren Ostens und Nordafrikas auf Demonstrationen zu hören ist.

»Wir sind ernsthaft besorgt über die Einschränkungen bei der Ausübung der Meinungsfreiheit durch die Palästinensische Autonomiebehörde und das Bedrängen von Aktivisten und Organisationen der Zivilgesellschaft«, zitierte Reuters den US-Außenministeriumssprecher Edward Price. Die EU-Vertretung in Palästina forderte auf Twitter, den Tod gründlich und transparent zu untersuchen. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Brüssel äußerte außerdem seine Besorgnis über die zunehmenden und offenbar politisch motivierten Verhaftungen von palästinensischen Oppositionellen durch die Autonomiebehörde. Der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Schtaja setzte laut Al-Kuds Al-Arabi inzwischen eine Untersuchungskommission ein, die aus dem Justizminister Mohammed Al-Schalaldeh, einem Mitglied der ICHR, einem Vertrauensarzt der Familie Banat und Generalmajor Maher Al-Faris vom palästinensischen Militärgeheimdienst bestehen soll.