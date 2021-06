Behördliches Blendspiel

Wolfgang Kumm/dpa Angehörige und Hinterbliebene der Opfer des Anschlags erhielten kein klärenderes Bild des Behördenversagens (Berlin, 24. Juni)

Tausende Aktenordner gewälzt, in 132 Sitzungen 426 Stunden zusammengesessen, 147 Zeugenvernehmungen absolviert. Der Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Aufklärung der Hintergründe des Terroranschlags in Berlin vom 16. Dezember 2016, auch »PUA Breitscheidplatz« genannt, hat einen gewaltigen Aufwand betrieben, um Licht ins Dunkel zu bringen. Doch bei der Beratung des Abschlussberichts im Bundestag am Donnerstag wollte ein gewisses Unbehagen nicht weichen. Zu viele Fragen blieben offen, und zu unterschiedlich fielen die Bewertungen von Regierungsparteien auf der einen und den demokratischen Oppositionsfraktionen auf der anderen Seite aus.

Viereinhalb Jahre ist es her, dass der Tunesier Anis Amri einen Lkw kaperte, den Fahrer erschoss und dann über den Weihnachtsmarkt im Westberliner Zentrum raste und weitere elf Menschen tötete. Für die Hinterbliebenen und Opfer, die am Donnerstag von der Tribüne des Bundestags die Debatte verfolgten, wird es nur ein schwacher Trost gewesen sein, dass Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ihnen das Mitgefühl des Hauses aussprach. Sie hätten sich vermutlich eher klarere Aussagen in dem knapp 1.900 Seiten starken Bericht des Ausschusses gewünscht.

Wie schon in der täglichen Arbeit des Ausschusses waren die Vertreter von Union und SPD auch bei der Aussprache zum Abschlussbericht nicht wirklich bereit, Ross und Reiter zu nennen. Der Ausschussvorsitzende, Klaus-Dieter Gröhler (CDU), erklärte zwar, der Anschlag hätte verhindert werden können, sprach aber eher allgemein davon, es habe individuelle Versäumnisse und Fehlentscheidungen der Sicherheitsbehörden gegeben. Die Arbeit im Ausschuss sei nicht immer leicht gewesen, merkte Gröhler noch an, weil Akten spät oder stark geschwärzt oder gar nicht bei den Abgeordneten ankamen. Kritik der Opposition daran wollte er aber nicht gelten lassen. Auch Fritz Felgentreu, SPD-Obmann im Ausschuss, konstatierte ein Behördenversagen im Fall Amri, relativierte dies aber. Eine Ursache für das Versagen sei zu sehen in der »Überlastung der mit islamistischen Gefährdern befassten Sicherheitsbehörden infolge der enormen Zuwanderung aus Syrien, Afghanistan und dem Irak in den Jahren 2015/2016« .

Weniger nachsichtig mit den Behörden zeigten sich Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, die kürzlich bereits ein vom Abschlussbericht abweichendes Sondervotum vorgestellt hatten (jW vom 12.6.). So kritisierte die grüne Obfrau im Ausschuss, Irene Mihalic, vor allem die Bundessicherheitsbehörden. Der Anschlag sei zu verhindern gewesen, so ihre Einschätzung, wenn im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum (GTAZ) die Gefährlichkeit Amris richtig eingeschätzt worden wäre. Es habe Hinweise gegeben, dass er Anschläge plane. Doch die seien nicht hinreichend analysiert worden. Amri sei kein Einzeltäter und kein Kleinkrimineller gewesen, sondern eingebunden in das dschihadistische Netzwerk bis hin zum IS. Mihalic stufte es als relevante Gefahr ein, dass mögliche Mitwisser, Unterstützer oder Mittäter noch immer auf freiem Fuß sein könnten. Das Bundeskriminalamt habe darauf hingearbeitet, die These vom Einzeltäter zu bestätigen.

Ähnlich äußerte sich im Bundestag am Donnerstag auch Martina Renner, Obfrau der Linksfraktion im Ausschuss. Gegenüber jW erklärte sie am Freitag, es habe sich gezeigt, »dass die Behörden nicht in der Lage sind, informelle Netzwerke und Strukturen zu erkennen, die den Attentäter getragen und unterstützt haben«. Das Festhalten an der verengten Sichtweise eines Einzeltäters sei aber »letztlich planvolle Absicht«. Denn der »im Dunkeln verborgene ›Lonely Wolf‹« mache die Ausweitung der Befugnisse von Geheimdiensten und Polizei »scheinbar logisch notwendig, obwohl doch nahezu alle Informationen schon vor dem Anschlag auf dem Tisch der Behörden lagen«. Es sei der gemeinsamen Arbeit mit den anderen Abgeordneten der demokratischen Opposition zu verdanken, »dass die Hinterbliebenen und die Öffentlichkeit inzwischen mehr über den Anschlag wissen, als die weißwaschende Einzeltätertheorie«. Bundesregierung und Behörden warf Renner eine Blockadehaltung vor, gegen die Linke, Grüne und FDP »in den vergangenen drei Jahren die Aufklärung vorangetrieben haben«.