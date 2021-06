»Meine Festnahme war ein Angriff auf Pressearbeit«

imago images/Alex Halada Der Journalist war am Rande der Demonstration von »Fridays for Future« brutal festgenommen worden (Wien, 31.5.2019)

Vor zwei Jahren ging ein Video Ihrer gewaltsamen Festnahme am Rande einer Klimaschutzdemo in Wien durch die sozialen Netzwerke. Nun gab es einen Prozess gegen den zentralen Polizisten bei Ihrer Verhaftung. Was ist damals passiert?

Am besagten Tag war Greta Thunberg in Wien. Am Rande der Großdemo mit Greta wurde eine Brücke blockiert, um die »Verkehrswende« praktisch zu machen und den Autoverkehr ein Stück weit zum Erliegen zu bringen. In Österreich ist der Verkehr einer der größten Klimakiller. Da muss sich also sehr dringend was ändern, wenn wir den Klimawandel ausbremsen wollen. Ich war als freier Journalist am Rande der Blockade, um für die sozialen Medien zu dokumentieren. Als die Polizei begann, die Blockade zu räumen, kamen Beamte auch auf mich zu und wollten mich wegzuschicken. Noch während der eigentlich ruhig verlaufenen Diskussion hat mich ein Polizist völlig unvermittelt in den Schwitzkasten genommen und brutal festgenommen. Ich wurde am Boden fixiert. Da habe ich bemerkt, dass ich mit dem Kopf unter einem laufenden Polizeiwagen liege. Der ist dann angefahren und wäre mir beinahe über den Kopf gerollt. Das Video von meiner Verhaftung hat sich in den sozialen Medien stark verbreitet.

Der Vorfall hat weite juristische Folgen nach sich gezogen.

In vielen anderen Fälle wird Polizeigewalt geleugnet, oder die Betroffenen trauen sich gar nicht erst, juristisch gegen die Polizei vorzugehen. In meinem Fall aber hat das Videomaterial ganz klar die Polizeigewalt belegt. Ich habe eine Maßnahmenbeschwerde eingelegt, die vom Bundesverwaltungsgericht in Wien bestätigt wurde: Die Art und Weise meiner Festnahme, sowie die Anhaltung über Nacht wurde als rechtswidrig eingestuft.

Damit ist der Prozess angelaufen. Was ist noch passiert?

Die Staatsanwaltschaft Wien hat dann auch Ermittlungen gegen einzelne Polizeibeamte aufgenommen; wegen Amtsmissbrauch, Körperverletzung im Amt und Falschaussage. In einem anderen Verfahren hatte der betreffende Polizist ausgesagt, ich sei aggressiv gewesen, was anhand des Videomaterials klar widerlegt wird. Als Zeuge macht man sich strafbar, wenn man vor Gericht lügt. Vergangene Woche wurde der Polizeibeamte vor dem Landesgericht für Strafsachen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt. Sein Anwalt ist in Revision gegangen. Noch ist unklar, ob er lediglich das Strafmaß oder die Verurteilung selbst anfechtet. Der Beamte war aber nicht der einzige, der an dem Tag gewalttätig war. Ich war nicht der einzige, der von Polizeigewalt betroffen war. Da werden noch weitere Verfahren gegen Polizisten kommen. Einem Aktivisten wurde der Mittelhandknochen gebrochen, ein anderer erlitt eine Platzwunde im Gesicht.

Wie schätzen Sie die Verurteilung des Beamten politisch ein?

Das Urteil gegen den Polizisten ist sicher ein mildes, er verliert damit nicht einmal seinen Job. In jedem anderen Beruf wäre bei so einem Vergehen die Arbeit weg. Auf zivilgesellschaftlicher Ebene sehe ich das Urteil aber trotzdem als Erfolg. Der größte Teil von Polizeigewalt wird nicht verfolgt. Meist trifft es dabei Migrantinnen und Migranten oder Geflüchtete, denen in unserem rassistischen Justizsystem ohnehin nicht geglaubt wird. Meine Klage konnte auch nur erfolgreich sein, weil soviel gefilmt wurde. Das zeigt, wie wichtig es ist, bei Aktionen des zivilen Ungehorsams Öffentlichkeit zu schaffen. Genau deswegen wurde ich festgenommen: weil die Polizei verhindern wollte, dass gefilmt und fotografiert wird. Letzten Endes war meine Festnahme ja auch ein Angriff auf die Pressearbeit.

Welche Gefühle gehen Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an diesen Vorfall zurückdenken?

Eine Mischung aus Ohnmacht und Wut. Aber auch Entschlossenheit, dass wir dieser Repression etwas entgegensetzen können, wenn wir uns organisieren. Mir war so ein offensiver Umgang mit der Polizeigewalt nur möglich, weil ich von Freundinnen und Freunden, Genossinnen und Genossen viel emotionale Unterstützung bekommen habe. Zudem gab es Rechtshilfestrukturen und linke Anwältinnen und Anwälte, auf die man glücklicherweise in solchen Situationen zurückgreifen kann. Das hat sehr geholfen!