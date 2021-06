Nachschlag: Körpercharakter

imago stock&people »Man hat den scheinbar Dummen, körperlich Beeinträchtigten unterschätzt«: Sylvester Stallone in »Cop Land«

»Nach so vielen Körpern ein Charakter«, schrieb die FAZ über Silvester Stallone in seiner Rolle als Sheriff Freddy Heflin im Polizeithriller »Cop Land«. »Körper mit Charakter« wäre passender gewesen, hatte sich »Rocky« doch hier statt Muskeln 20 Kilo Fett angefuttert. So was verändert die Dynamik eines Körpers. Die Bewegungen sind behäbiger, tapsiger. Auch geistig wirkt der von Stallone verkörperte Sheriff etwas unbeholfen. Halbtaub ist er obendrein. Dass er es nicht so leicht hat wie die lässigen, korrupten Kollegen, dass er außerdem recht zufrieden scheint mit seiner Rolle als Dorfpolizist ohne nennenswerte Aufgaben, lässt das superkorrupte Böse auf vorgesetzter Position (Harvey Keitel) leichtsinnig werden. Man hat den scheinbar Dummen, körperlich Beeinträchtigten unterschätzt. Jeder Mensch verträgt nur ein gewisses Maß an Demütigungen. Dass Heflin nicht daran zugrunde geht, sondern sich rächen darf, ist die märchenhafte Pointe des Films, die der Zuschauer herbeisehnt. Und bekommt. (msa)