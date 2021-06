Keine Lücke offen

imago images/HMB-Media Witzigkeit kann ermüden: Fatoni (Edgar Wasser hat sich abgelegt)

»Frag’ mich, wie’s mir geht, alles o. k., o. k. / Deutsche Kinderrapper kriegen von mir ’ne Schelle-le-le« (»Ratatatatatatatatat«). Mit der ersten Punchline des Albums hat Fatoni den Trennungsstrich bereits gezogen. Es ist eine Anspielung auf Rapper wie Capital Bra oder Azet & Zuna, die zwischen den Geständnissen ihrer fiktiven Delikte oft »le-le-le« singen.

Geschmacksurteile sind für HipHop (und Pop im allgemeinen) geradezu konstitutiv. Fast die gesamten 90er Jahre hindurch gehörte es zum guten Ton, sich von den Fantastischen Vier abzugrenzen. Seither hat sich viel geändert. Der Neid um die Air Time ist angesichts von Streamingdiensten in den Hintergrund getreten. Bei der demonstrativen Ablehnung des Lelele-Rap darf man Edgar Wasser und Fatoni auch Motive jenseits ökonomischer Konkurrenz unterstellen. Es mangelt ja auch nicht an Gründen, das Phänomen unter Gesichtspunkten der Unterhaltung, Ästhetik, Technik oder Moral einfach schlecht zu finden. Dennoch dominieren die Kriminalgeschichten und oft bombastisch-barocken Beats der Gedissten die Charts – was mehr über die Charts sagt als über die Rapper. Ihr quantifizierter Erfolg auf Youtube, mag er auch zum Teil auf gekauften Clicks und sonstigen Manipulationen beruhen, übersteigt auch die größten Hits von Edgar Wasser (»Bad Boy«) und Fatoni (»Romcom« feat. ­Mine) um ein Vielfaches.

Der Glaubenskrieg ist heute zudem um einige argumentative Manöver reicher, da sich die Diskussion darüber, was guter Rap sei (von HipHop wollen wir hier gar nicht reden), mit allen möglichen anderen Diskussionen überlagert. So wurden DMX und Haftbefehl schon als besonders emotionale bis bemitleidenswerte Männer analysiert oder eine Kritik an den Sexisten der 187 Straßenbande als klassistisch zurückgewiesen. Das Naserümpfen über Lelele-Rap ist dann nicht mehr cool. Als Distinktionsmerkmal gilt mitunter die Distanzierung von der Distanzierung – also Affirmation, nur in woke.

Das Album erscheint in Zeiten großer Verwirrung. Im Deutschrap-Mainstream sind Fatoni und Edgar Wasser so etwas wie Bud Spencer und Terence Hill im Italowestern. Mit »Delirium« legen sie ihr zweites gemeinsames Album nach »Nocebo« (2013) vor. Mit einer ­Haltung zwischen erhobenem Zeige- und ausgestrecktem Mittelfinger machen die beiden nichts falsch – aber auch nicht alles richtig. Humor gehört für beide MCs zum Markenkern. Diesbezüglich bietet »Delirium« wenig Überraschendes. Die mit den ersten Zeilen geweckten Erwartungen kann das Album leider nur zum Teil erfüllen. Manchmal sind die Witzigkeiten nur ermüdend, und eine manische Beschäftigung mit Schimpfwörtern kennt man von beiden auch bereits.

Einige Hooks und Lines sind dennoch sehr einprägsam (z. B. »Newcomer des Jahres«). Fatoni beeindruckt zudem mit vielfältigem Einsatz und der Modulation seiner Stimme. Als großer Freund von Adlibs lässt er auf dem Album keine Lücke offen. Hier wäre weniger mehr gewesen. Auch Edgar Wasser, der in den vergangenen Jahren mehr oder weniger abgetaucht war, hat seine Momente auf dem Album und kann mit schrägem Humor punkten (»YOLO«, »Der Beste«). In »Freiersohn« beleidigt er eine ganze Strophe lang das AfD-Personal. Das ist okay witzig, politisch anschlussfähig und ganz sicher von der Kunstfreiheit gedeckt. Auf der Höhe seines Schaffens ist er damit allerdings nicht. Die Realität »ist schlimmer als jede Ironie, Dicker«: Ob Corona, Xavier Naidoo, rassistische Polizeigewalt oder das Techkapital – die aktuelle Situation stellt die oft satirische Position von Fatoni und Edgar Wasser in Frage. Nicht nur inhaltlich ist »Realität« damit einer der stärkeren Tracks.

Manch erwartbarer Kritik begegnet man proaktiv. Fatoni, »einzig doper Rapper aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft« (»Ratatatatatatatatat«) nennt sich selbst gleich einen alten weißen Mann (»YOLO«) und rappt »Meine Fans sind alle gleich / Keiner ein Rassist, aber alle weiß« (»Homie, du weißt«). Ist das Ernst, Ironie oder Verzweiflung im Angesicht aktueller Diskurse? Edgar Wasser zielt gleich direkt aufs Feuilleton: »Ich bin ein Kritikerliebling / Denn Kritiker sind über 40 / Mach’ Mucke für paar weiße Opas, die ständig erklären, was HipHop für sie ist« (»Künstlerische Differenzen«).

Ausführender Produzent Enaka hat zusammen mit Dexter, Mine, Nico K.I.Z und anderen größtenteils wuchtige Instrumentals gebaut. Nicken zum Beat, heißt hier oft auch nicken in Richtung Zeitgeist – es ist ja nicht alles schlecht.