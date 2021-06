Hintergrund: Sedat Peker

Der Nationalist Sedat Peker war viele Jahre in Zirkeln von organisiertem Verbrechen und verschiedenen Regierungen und Parteien aktiv. Zuletzt arbeitete er fleißig für die Regierungspartei AKP. Nachdem sie bei den Wahlen vom 7. Juni 2015 mit dem Einzug der linken HDP ihre absolute Mehrheit verloren hatte, bedrohte er Oppositionelle mit dem Tod. Mittlerweile hat er zugegeben, dass er damals versucht habe, ein »Klima der Angst« zu schaffen. Der AKP hatte es zwar genutzt, doch die Regierungspartei hat an Popularität eingebüßt und kann sich ohne die Unterstützung verschiedener »Strukturen« aus Geheimdienstlern, politischen Gruppen und organisiertem Verbrechen kaum über Wasser halten.

Als eine Gegenleistung für die Unterstützung der AKP verlangen die verschiedenen Gruppen ihren Anteil an den illegalen Geschäften in der Türkei. Beim Korruptionsskandal 2013 wurde erstmals öffentlich, wie umfangreich die AKP darin verwickelt ist. 2020 wurde Sedat Peker im Zuge von Machtkämpfen innerhalb der Regierung nicht mehr gebraucht, seine Position übernahmen von da an andere Kriminelle. Peker sagt, der türkische Innenminister Süleyman Soylu habe ihm damals wegen angeblicher Ermittlungen geraten, das Land zu verlassen und zurückzukommen, wenn sich die Lage beruhigt habe. Allerdings sei seine Rückkehr in Wahrheit nie vorgesehen gewesen, glaubt Peker heute und rächt sich an seinen früheren Partnern.

Seit Anfang Mai veröffentlicht er mehrstündige Videos – bisher zehn Teile, auf Youtube haben sie um die 100 Millionen Klicks – und enthüllt kriminelle Machenschaften der AKP und einiger ihrer Verbündeten. Dabei fallen vor allem die vielen Drogengeschäfte auf, die über den Staat laufen.

Die Videos von Peker schlugen in der Türkei ein wie eine Bombe, die Regierung und ihre Minister gerieten unter Druck. Aufgrund dessen warnte Peker Ende Mai davor, dass staatlich organisierte Angriffe auf Minderheiten folgen könnten, um Chaos im Land zu schaffen. Am 17. Juni wurde Deniz Poyraz Opfer dieser schmutzigen Politik. Die 38jährige Kurdin und Aktivistin wurde von dem türkischen Faschisten Onur Gencer im Parteibüro der linken HDP in der westtürkischen Stadt Izmir erschossen. Angriffe auf Minderheiten haben in der Türkei Methode: Die Zahl der Griechen, Armenier, Aramäer, Assyrer, Jesiden und ­Juden ist bereits verschwindend gering. Gegen die zahlenmäßig größeren Gruppen der Kurden und Aleviten wird ­tagtäglich gehetzt. Zudem erhofft sich die AKP durch ein aktuell laufendes Verbotsverfahren gegen die HDP, an der Macht bleiben zu können, wenn diese nicht zur Wahl antreten kann. (es)