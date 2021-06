Saufen verboten

Tokio. Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio haben nach Kritik Pläne, Alkohol in den Arenen während der Sommerspiele zu gestatten, verworfen. Wie die Verantwortlichen am Mittwoch bekanntgaben, wird Alkohol untersagt. Japanischen Medienberichten zufolge hatten die Veranstalter auf Druck des Brauereikonzerns Asahi, eines wichtigen Sponsors der Spiele, überlegt, den Zuschauern das Trinken von Alkohol innerhalb der Wettkampfstätten zu erlauben. (dpa/jW)