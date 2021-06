Schuldloses Doping

Clive Brunskill/REUTERS Wieder dabei: Dajana Jastremska

Das unabhängige Tribunal des Tennis-Anti-Doping-Programms hat die Suspendierung der Ukrainerin Dajana Jastremska zurückgenommen. Das teilte der Internationale Tennisverband (ITF) am Dienstag mit. Die Nummer 37 der Weltrangliste ist damit ab sofort, also theoretisch auch für das am Montag beginnende Grand-Slam-Turnier in Wimbledon, wieder spielberechtigt. Bei einer Dopingprobe vom 24. November 2020 war bei Jastremska die verbotene anabole Substanz Mesterolon nachgewiesen worden. Die B-Probe bestätigte das Ergebnis, am 7. Januar wurde Jastremska suspendiert. Anfang Februar wurde ein erster Einspruch gegen die Suspendierung vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS abgewiesen. Auch ein zweiter Versuch vor dem CAS scheiterte. Das Tribunal hob die Suspendierung nun mit der Begründung auf, dass die nachgewiesene Substanz ohne Jastremskas Verschulden unwissentlich in ihren Körper gelangt sei. Ein Dopingverstoß liege zwar unbezweifelbar vor, der 21jährigen sei dabei aber kein schuldhaftes Verhalten vorzuwerfen.

Jastremska hatte den Gebrauch leistungssteigernder Mittel bestritten und erklärt, die gefundene Menge des anabolen Steroids sei äußerst gering. Sie könne sich darüber hinaus nicht erklären, wie es zu der positiven Probe gekommen sei. Unerklärliches beinhaltet selbstverständlich keinerlei böse Intention. (dpa/jW)