Tour des Ungewissen

imago images/Sirotti Bei eisigen Temperaturen kommt der Hand schon mal das Gefühl abhanden: Etappe 18 des Giro d’Italia 2020 Pinzolo–Laghi di Cancano

Die Tour de France, die am Sonnabend in Brest beginnt, verspricht diesmal einen ungewöhnlich offenen Kampf ums gelbe Trikot. Zwar startet die mit Abstand finanzkräftigste Mannschaft, Ineos Grenadiers, mal wieder mit dem mit Abstand stärksten Aufgebot an Fahrern. Von denen hat wiederum jeweils ein anderer die beiden wichtigsten Vorbereitungsrennen gewinnen können. Doch nicht nur die Sieger des Critérium du Dauphiné beziehungsweise der Tour de Suisse weisen bei genauerem Hinsehen Schwächen auf.

Richie Porte, der sich zum zweiten Mal beim einwöchigen Rennen durch die Dauphiné durchsetzen konnte, streitet daher auch glaubhaft jeden teaminternen Führungsanspruch ab – obwohl es sich bei ihm um den Gesamtdritten der letztjährigen Tour handelt. Nachdem der Australier Ende 2015 die damals noch unter dem Sponsorennamen Sky antretende britische Mannschaft verlassen hatte, um andernorts als Kapitän bei dreiwöchigen Landesrundfahrten antreten zu können, ist er diese Saison zum Team von Manager David Brailsford zurückgekehrt. Dabei gab sich der 36jährige regelrecht erleichtert darüber, bei Grand Tours wieder in die Rolle des Edelhelfers schlüpfen zu können, nachdem er unter dem individuellen Druck der Kapitänsrolle mehrfach gehemmt gewirkt hatte.

Dagegen könnte der Gewinner der Tour de Suisse die Nummer eins in der Mannschaft eigentlich als Ausgleich für die lieblose Behandlung beanspruchen, die ihm die Teamleitung voriges Jahr zuteil werden ließ. Richard Carapaz war zur Saison 2020 zu Ineos gekommen, wo man sich nach den coranobedingten Terminverschiebungen nicht einmal ansatzweise bemühte, ihm eine sinnvolle Saisonplanung zu ermöglichen. So blieb dem 28jährigen Ecuadorianer die angestrebte Chance auf eine Verteidigung seines Giro-Sieges von 2019 verwehrt. Statt dessen wurde er kurzfristig zur letzten Tour geschickt, weil die nominell stärkeren Fahrer – der vierfache Gewinner des gelben Trikots Chris Froome (der immer noch ein Schatten seiner selbst ist) sowie der Gewinner von 2018 Geraint Thomas – meilenweit von Wettkampfform entfernt waren. Um so sympathischer war, dass Carapaz bei seiner unvorbereiteten ersten Tour-Teilnahme beherzt ums Bergtrikot kämpfte und, als er sich einmal allein mit seinem Mannschaftskollegen Michal Kwiatkoswki der Ziellinie näherte, sichtlich gern dem polnischen Exweltmeister den ersten Tour-Etappensieg überließ, obwohl er andernfalls den allerersten Tour-Etappensieg eines Ecuadorianers überhaupt hätte erringen können.

Carapaz’ Leistungen im Kampf gegen die Uhr entsprechen jedoch nur gehobenem Durchschnitt, was bei zwei mittellangen Zeitfahretappen ein Problem darstellt. Nicht zuletzt deshalb könnte Ineos doch noch einmal Geraint Thomas die (ohnehin seit Jahren mehr oder minder diskret beanspruchte) Führungsrolle überlassen, auch wenn Brailsford behauptet, im vorhinein diesmal überhaupt keine Nummer eins bestimmen zu wollen. Zwar liegt Thomas’ Gesamtsieg bei der Tour de Romandie inzwischen zwei Monate zurück, doch deutete dies ebenso auf einen soliden Formaufbau hin wie sein dritter Platz in der Dauphiné, wo der Waliser sich in den Dienst von Porte gestellt hatte. Allerdings rief der 35jährige in der Romandie in Erinnerung, dass bei ihm stets mit Pleiten, Pech und Pannen zu rechnen ist: Bei der Königsetappe des einwöchigen Traditionsrennens sorgte er für eine Slapstickeinlage, als er nach dem Schlussanstieg zum Zielsprint ansetzte und den Lenker losließ, weil er bei eisigen Temperaturen das Gefühl in der Hand verloren hatte. Das mündete ebenso in einem (glimpflichen) Sturz wie Thomas’ hektische Entscheidung, in der Dauphiné eine harmlose Attacke der Konkurrenz aufs Führungstrikot seines Kollegen sogleich mit der Beschleunigung in einer Abfahrt zu beantworten.

Der letztjährige Überraschungssieger beim Giro, Tao Geoghegan Hart, kann indes nach mäßigen Ergebnissen im Team Ineos lediglich als Nummer vier gelten. Der allerstärkste Fahrer der Mannschaft ist aktuell womöglich dann doch der diesjährige Giro-Sieger. Nachdem Egan Bernal 2020 die Tour mit ­Rückenproblemen hatte aufgeben müssen, schien dem Gewinner des gelben Trikots von 2019 sogar das verfrühte Ende seiner jungen Karriere zu drohen, bis er im Mai unerwartet souverän das rosa Trikot gewann. Den Spekulationen, ob der 24jähige Kolumbianer womöglich außerplanmäßig auch bei der Tour antreten könnte, machte eine Coronainfektion dann ein jähes Ende.

Wie Tadej Pogacars Sieg bei seiner fünftägigen Heimatrundfahrt andeutete, scheint der Gewinner der letzten Tour sich unterdessen in einer langen Wettkampfpause nach dem Triumph bei Lüttich–Bastagno–Lüttich keine gesundheitlichen Probleme eingehandelt zu haben. Allerdings bedeutet die Tour of Slovenia keinen ernsthaften Formtest. Der Sieg sagt also wenig darüber aus, ob das 22jährige Supertalent noch einmal ohne nennenswerte Unterstützung seiner vergleichsweise schwachen Mannschaft, UAE Team Emirates, die Tour gewinnen könnte – zumal ihm diesmal jedes Überraschungsmoment fehlen wird.

Erst recht darf man gespannt sein, ob der letztjährige Tour-Zweite und zweimalige Gewinner der Spanienrundfahrt die Form des Frühjahrs erreichen kann, nachdem er seit dem Radsportklassiker von Lüttich nicht wieder ins Wettkampfgeschehen zurückgekehrt ist. Jedenfalls kann Primoz Roglic nicht erneut auf ein vergleichsweise dominantes Team Jumbo-Visma bauen wie im letzten Jahr. Um so interessanter ist, ob der 31jährige diesmal eine aggressivere individuelle Fahrweise wählen wird. In diesem Fall könnte die 108. Tour de France ungewohnt turbulent werden.