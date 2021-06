Den Ton angeben

Der Dirigent Andreas Wolf wird neuer Kapellmeister in Weimar. Wie das Deutsche Nationaltheater (DNT) am Mittwoch mitteilte, wechselt der gebürtige Regensburger zur Spielzeit 2021/22 als Erster Kapellmeister an das Haus in Thüringen. Wolf hatte nach Stationen in Wuppertal und Münster, Kassel, Hannover und Saarbrücken zuletzt von 2013 bis 2021 am Theater Lübeck den Ton angegeben. Seinen Einstand im Haus und am Pult der Staatskapelle Weimar wird der 53jährige Wolf am 12. September mit der Premiere von Ester Ambrosinos »Die göttliche Komödie« geben. (dpa/jW)