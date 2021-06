Vernichtendes Urteil

Christian Charisius/REUTERS Schweinesystem: Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft sind seit über zehn Jahren nicht zurückgegangen

Das Urteil fiel vernichtend aus: Der Rechnungshof der Europäischen Union hat am Montag sein Sondergutachten zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) des Staatenkartells veröffentlicht. Untersucht wurde, inwiefern die üppigen Subventionen dazu beitragen, die Klimabilanz des Sektors zu verbessern. »Die Gelder für den Klimaschutz aus den EU-Agrarfonds haben nicht dazu geführt, dass die Landwirtschaft weniger Treibhausgase ausstößt«, heißt es im Bericht. Die zähen Verhandlungen um eine Reform der Fördermittelvergabe sprechen nicht dafür, dass es bald besser wird.

Dabei fließen Jahr für Jahr rund 60 Milliarden Euro aus dem gemeinsamen Haushalt in die Landwirtschaft – der größte Ausgabenposten der EU. Mehr als 100 Milliarden wurden im vom Rechnungshof betrachteten Zeitraum 2014 bis 2020 explizit für Klimaschutzmaßnahmen aufgewendet. Die Mittel hätten ihre Wirkung jedoch verfehlt, so die Rechnungsprüfer. Die meisten der geförderten Maßnahmen hätten »nur ein geringes Klimaschutzpotential«. Zudem biete die GAP »keine Anreize für wirksame klimafreundliche Verfahren«.

So seien die Treibhausgasemissionen der hiesigen Landwirtschaft seit 2010 nicht zurückgegangen. Beim Einsatz chemischer Düngemittel, auf den rund ein Drittel des Schadstoffausstoßes zurückgeht, hätten sich die Werte sogar verschlechtert. Weitestgehend unverändert blieben die Emissionen aus der Viehhaltung, die für rund die Hälfte des CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Problematisch sei zudem, so heißt es in dem Gutachten, dass mit GAP-Mitteln auch klimafeindliche Maßnahmen wie die landwirtschaftliche Nutzung entwässerter Torfflächen unterstützt werden. Derartige Gebiete machen nur zwei Prozent der Agrarfläche aus, jedoch würden dort 20 Prozent der Treibhausgase verursacht. Insgesamt gehen in der EU rund zehn Prozent des Schadstoffausstoßes auf die Landwirtschaft zurück.

»Die EU spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, den Klimawandel im Agrarsektor einzudämmen«, betonte Viorel Stefan, das für den Bericht zuständige Mitglied des Rechnungshofs. Schließlich lege sie Umweltstandards fest und finanziere die meisten Agrarausgaben der Mitgliedstaaten mit. Die Kommission wurde aufgefordert, sich für konkretere Ziele zur CO2-Reduktion einzusetzen und die Wirkung der Maßnahmen regelmäßig zu überprüfen.

Allerdings ist es in den gegenwärtigen Verhandlungen über die Zukunft der GAP weniger die Kommission als vielmehr der Rat der Mitgliedstaaten, der Fortschritten hin zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft im Wege steht. Insbesondere die Bundesregierung blockiert seit Jahren jeglichen Vorstoß, der die Profitinteressen der hiesigen Agrarkonzerne beeinträchtigt. Zuletzt waren Ende Mai mehrtägige Verhandlungen ergebnislos abgebrochen worden. Im Dienste der Lobbyisten vom Deutschen Bauernverband hatte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) von einer Begrenzung der Fördersumme an Großbetriebe bis zur Koppelung der Zahlungen an die Einhaltung von Arbeitsstandards alles abgeschmettert.

Bis Ende des Monats soll ein neuer Versuch unternommen werden, doch noch eine Einigung zu erzielen. Ursprünglich hätte die Reform schon in diesem Jahr in Kraft treten sollen. Nun gilt eine Übergangsregelung, nach der die alten Vergabemodalitäten bis Ende 2022 aufrechterhalten bleiben. Doch das bisherige Verfahren wird den Klimazielen nicht gerecht: Mehr Geld bekommt nicht, wer klimafreundlicher wirtschaftet, sondern wer mehr Fläche hat. Das Gutachten des Rechnungshofs bestätigt, dass so keine Verbesserung der Klimabilanz zu erreichen ist.

Für die nächste Förderperiode wollen die Rechnungsprüfer daher ihr Augenmerk stärker auf die Reduzierung der Emissionen richten und auf mehr Transparenz beim Beitrag der Politik. Es brauche etwa Anreize, den Viehbestand zu reduzieren.

Das sieht auch der agrarpolitische Sprecher der Grünen im EU-Parlament, Martin Häusing, so: Solange die GAP-Reform »keine konsequenten Vorschläge zum Abbau der Tierzahlen mit ihren enormen Soja-CO2-Emissionsimporten, zum Moor und Grünlandschutz und zur Besserstellung der Weidehaltung« beinhalte, würden die größten Emissionsquellen nicht verkleinert, sagte er. Auch dürfe die »Herstellung und Anwendung von Mineraldünger« nicht weiter unberücksichtigt bleiben, indem sie der Industrie statt der Landwirtschaft zugerechnet wird.