Polizei gegen Indigene

Eraldo Peres/AP/dpa

Angehörige indigener Völker sind am Dienstag (Ortszeit) in der brasilianischen Hauptstadt Brasília mit Polizeikräften aneinandergeraten. Am Rande eines Protests vor dem Kongressgebäude gegen einen Gesetzentwurf, der Einschränkungen bei der Bestimmung und Anerkennung indigener Schutzgebiete vorsieht, seien die Demonstrierenden von der Militärpolizei angegriffen worden, kritisierte der Missionarische Indigenenrat (CIM) auf seiner Homepage. Wie der TV-Sender Globo online berichtete, wurden dabei sechs Personen verletzt. (jW)