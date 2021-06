Eliminatorischer Eroberungskrieg

United Archives/IMAGO Provokationen, Überfall, Sabotage. Sowjetisches Poster um 1941

Am 12. Juni hielt Stefan Bollinger auf der 44. Tagung der Historischen Kommission beim Vorstand der Partei Die Linke ein Referat über das Thema »Wendepunkt der Geschichte – der deutsche Angriff auf die Sowjetunion 1941«. Wir veröffentlichen an dieser Stelle den Beitrag redaktionell gekürzt und mit freundlicher Genehmigung des Autors. (jW)

Am 18. Dezember 1940 unterzeichnete Adolf Hitler als Führer, Reichskanzler und Oberster Befehlshaber der Wehrmacht die Weisung Nr. 21 zum »Fall Barbarossa«: »Die deutsche Wehrmacht muss darauf vorbereitet sein, auch vor Beendigung des Krieges gegen England Sowjetrussland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen (Fall Barbarossa).«¹ Fast genau sechs Monate später, im Morgengrauen des 22. Juni 1941, begann der sorgfältig militärisch und ideologisch vorbereitete Angriff von mehr als 3,7 Millionen Soldaten des faschistischen Deutschlands und seiner Verbündeten. Übrigens auf den Tag genau 129 Jahre nach dem Angriff eines gewissen Napoleon auf Russland.

Für geschichtsaffine Linke sind die grundsätzlichen Fakten klar und unproblematisch, könnte man meinen. Die großen Kontroversen nach 1989 scheinen überwunden, nicht zuletzt die um die Präventivkriegsthese, auch von russischen Autoren Anfang der 1990er befördert. Die etablierte Wissenschaft, so auch eine deutsch-russische Historikerkommission, stellt klar: Das Deutsche Reich und seine politische Führung um Adolf Hitler haben wie schon 1939 auch diesen Krieg vorbereitet und begonnen. Nicht übersehen werden sollte allerdings, dass in oft deutlich größerer Auflage revisionistische Literatur diese wissenschaftlichen Erkenntnisse unter zumindest nationalkonservativen Vorzeichen attackiert. Die im besten Falle simplifizierenden Darstellungen in den Medien desorientieren ebenso.

Kalkulierte Erinnerungspolitik

Über den verbrecherischen Charakter des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion und die mörderische Kriegführung herrscht in der offiziellen Politik der Bundesrepublik 2021 scheinbar Einigkeit, auch wenn ein wirkliches staatsoffizielles Gedenken an diesen Kriegsbeginn im Bundestag vermieden wird. Alle dort vertretenen Parteien von links bis ganz rechts können sich auf eine Ablehnung des Krieges verständigen, wie zwei Bundestagsdebatten jüngst zeigten.²

Alle Parteien im Bundestag lehnen diesen von Deutschland ausgehenden Krieg ab. Das ist in dieser Breite – bei allen unterschiedlichen Akzentuierungen – neu und ein Fortschritt. Wie so oft, geht der Streit nicht um die großen, mit dem Blut von rund 27 Millionen Sowjetbürgern, darunter mehr als 17 Millionen Zivilisten, aller Nationen und Ethnien geschriebenen Fakten, sondern:

– um die politische Einordnung dieser Geschichte und die konkrete Erinnerungspolitik angesichts der heutigen Auseinandersetzungen um Russland, dabei kalkulierend, dass eine zu positive Wertung und Würdigung der sowjetischen respektive russischen Opfer dem Rivalen Wladimir Putin zu sehr entgegenkommen könnte;

– die Bewertung des jeweiligen Anteils der Sieger von 1945 an der Niederringung des Faschismus mit klarer Präferenz für die westlichen Demokratien, was gemäß dieser Logik den Sieg einer »totalitären Macht« abwertet, weil in Osteuropa bis zur Elbe nur die eine Diktatur durch eine andere ersetzt worden sei;

– die Intention der Sieger, ihre Gesellschaftsordnung in ihrem Einflussbereich gemäß der in Jalta und Potsdam geschriebenen Weltordnung durchzusetzen, was unternommen zu haben aber allein der Sowjetunion zum Vorwurf gemacht wird;

– den Charakter der Befreiung in Osteuropa, die nach Einschätzung der nach 1989/91 an die

Macht gekommenen osteuropäischen Eliten eben keine war.

Höhepunkt dieses Streits war schon 2019 zum Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs der diesbezügliche Totalitarismusbeschluss des Europäischen Parlaments, bei dem auf Initiative osteuropäischer Staaten von der Gleichwertigkeit des deutschen wie des sowjetischen Angriffs auf Polen und Osteuropa ausgegangen wird.³ So konnte faktisch der Beginn dieses Krieges vom 1. September auf den 23. August vorverlegt werden, den Tag des Abschlusses des Nichtangriffsvertrags zwischen Ribbentrop und Molotow.

Bezeichnenderweise hat Moskau anlässlich des 75. Jahrestages des Sieges 2020 versucht, zu diesen Fragen eine wissenschaftliche und auch politische Diskussion zu initiieren. Vor allem das ausgewogene Diskussionsangebot eines sich als Historiker betätigenden russischen Präsidenten schien dazu angetan. Denn Putin legte sowohl detailliert die sowjetisch-russische Sicht auf die Abläufe am Vorabend von 1939 dar, wie er auch die gemeinsame Verantwortung aller damaligen Staaten, also auch der Sowjetunion, unterstrich, die Nazideutschland damals gewähren ließen. Er betonte, dass dieser Faschismus nur durch das gemeinsame Handeln aller Mächte und antifaschistischen Kräfte zu bezwingen war.⁴

Die Schuldfrage

Vordergründig geht es um die Schuldigen am Kriegsausbruch 1939 – Hitler und/oder Stalin – und das Schicksal der ostmitteleuropäischen Staaten angesichts von sowjetischem Pragmatismus und imperialistischen Machtgelüsten. Dahinter geht es um die Bewertung der 1930er Jahre für den Kampf gegen Hitlerdeutschland zwischen einem insbesondere von Moskau initiierten System der kollektiven Sicherheit, gar einem Bündnis der westlichen Demokratien mit der Sowjetunion, und der Absicht, eine Appeasementpolitik zu betreiben, die Deutschland in eine Angriffsstellung gegenüber der Sowjetunion brachte. Entsprechend hat der britische Historiker Jonathan Haslam jüngst mit seinem Buch »The Spectre of War. International Communism and the Origins of World War II« diese Appeasementpolitik als das zerpflückt, was sie war: Nicht klammen britischen Kassen, die eine angemessene Rüstung verhinderten, nicht der unbändigen Angst vor einem Krieg war sie geschuldet, sondern dem politischen Kalkül gegenüber einer als solche wahrgenommenen kommunistischen Gefahr.⁵

Eine differenzierte Analyse der Vorgeschichte des Weltkriegs kommt zwangsläufig nicht an der Zäsur von München 1938 vorbei, wo die westlichen Demokratien – wie schon zuvor im Falle Spaniens – erneut bereitwillig einen demokratischen Staat opferten, um einen Krieg von sich fernzuhalten und Hitlerdeutschland gegen den Osten zu lenken. Es darf auch nicht vergessen werden, dass im September 1939 der Westen Polen im Stich gelassen hat. Moskau ließ sich mit Blick auf den unvermeidlichen Angriff Deutschlands auf Polen und die Weigerung Londons, Paris’ und Warschaus, sich mit der Sowjetunion zu verbünden, auf einen Nichtangriffsvertrag mit den Deutschen ein, um die Kriegsgefahr vorübergehend von sich fernzuhalten. Die neue Konstellation einer Partnerschaft Moskaus mit Berlin – manifest in der wohlwollenden sowjetischen Neutralität gegenüber den deutschen Kriegsaktivitäten, der bereitwilligen Lieferung wichtiger Rohstoffe und Halbfabrikate für die deutsche Rüstungsindustrie buchstäblich bis in die Nacht des Angriffs hinein (ein Handel, der allerdings der Sowjetunion ebenfalls Zugang zu modernen deutschen Rüstungsgütern brachte) – ließ Paris und London nun einen Krieg gegen Moskau planen. Es gab ernsthafte Kriegsvorbereitungen beider Staaten gegen die Sowjetunion. Skandinavien oder die Erdölfelder von Baku schienen mögliche Zielpunkte zu werden. Der reale Kriegsverlauf in Finnland und schließlich der unerwartete deutsche Angriff in Frankreich im Mai 1940 machten solchen Planspielen ein Ende. Aber: Das antisowjetische Gen saß tief in westlichen Köpfen, verhinderte im August 1939 ein Bündnis und ließ den Konflikt auch in den folgenden knapp zwei Jahren schwelen. Erst der 22. Juni 1941 sorgte für Klarheit und ließ ein Bündnis schmieden – auch dank Winston Churchills Beweglichkeit –, das schließlich Faschismus und japanischen Imperialismus besiegte.

Trotzdem findet sich heute eine breite Literatur, in der mit ausdauernder Beharrlichkeit von der Doppelschuld von Faschisten und Stalinisten als gleichen Brüdern unter nur unterschiedlich gefärbten Kappen ausgegangen wird. Hier wird der »Hitler-Stalin-Pakt« als eindeutig antiosteuropäisch und antiwestlich interpretiert und eine pragmatische wie temporäre Interessenannäherung zum »Pakt« aufgewertet. Das betrifft in der breit rezipierten deutschen aktuellen Diskussion vor allem Claudia Webers Buch »Der Pakt«.⁶ In diesen Tagen ist in noch komplexerer Ausbreitung des Totalitarismuskonzepts die umfangreiche Studie eines US-Historikers, Sean McMeekin, erschienen, der gar von »Stalin’s War«⁷ schreibt und angesichts des großen Erfolges der Sowjetunion 1945 beim Neuzeichnen der Weltkarte den sowjetischen Parteiführer in gerader Linie erst im Zusammenhang der Weltrevolution, dann als Weltkriegszündler und schließlich als Weltkriegssieger qualifiziert. Aufgrund der Vorarbeiten von Timothy Snyder mit seinen »Bloodlands«⁸ ist die Opferrolle der ostmitteleuropäischen Staaten vorgeprägt. Wenn sie nur Schauplätze des ewigen Machtkampfes zwischen Berlin und Moskau waren, dann muss ihre eigene Rolle, ihre Verwicklung in diverse antisowjetische Aktivitäten, Diversionen und Kriegsplanungen ebensowenig ernsthaft thematisiert werden wie ihre strikt antikommunistische, oft auch antisozialistische und antidemokratische Ausrichtung in der Zwischenkriegszeit. Die Osteuropäer werden damit zu bedauernswerten Opfern des Kampfes der beiden großen Totalitarismen.

Gemein ist all diesen Versuchen, nicht nach realen Interessenlagen, wirtschaftlichen und politischen Zielen zu suchen, sondern klar auf Antikommunismus, Antisowjetismus und Antirussismus/Antislawismus zu setzen – Ideologeme, die eine Melange jederzeit austauschbarer Argumente bilden. Nach dieser Lesart agierte Hitler mit einem übersteigerten, aber nicht ganz unverständlichen Nationalismus, wollte sich für den Vertrag von Versailles rächen und beseitigte mit vielleicht überzogenen Mitteln die »kommunistische Bedrohung« in Deutschland; dann aber habe er unerfreulicherweise ganz irrational die Juden bzw. das Weltjudentum inklusive seiner plutokratischen, aber vor allem bolschewistischen Verstrickung als Hauptgegner ausgemacht.

Das faschistische Projekt

Der »Drang nach Osten« – wenn wir nicht schon die Kreuzritter und die Schlacht auf dem Peipussee 700 Jahre zuvor bemühen wollen – ist mit der Aufkündigung der traditionellen Freundschaft zwischen Deutschland und der wichtigsten konterrevolutionären Macht, dem Russischen Reich, seit Ausgang des 19. Jahrhunderts verbunden. Das nun imperialistisch gewordene Deutsche Reich begriff Russland als Konkurrenten (und trieb es in dieser Logik in die Arme von Paris und London) und begehrte den westrussischen Wirtschaftsraum mit Getreide, Erz und Öl. Dafür musste Russland geschlagen und kleingehalten werden.

Die von deutschen Großkapital und Großagrariern in Richtung Ost gelisteten Kriegszielwünsche 1914 waren eindeutig, und politische wie militärische Führung waren bereit, ihnen zu folgen. Dieser Krieg war zunächst erfolgreich und fand mit dem Raubfrieden von Brest-Litowsk 1918 seinen Abschluss. Der Krieg im Osten war vor allem ein Krieg der »Revolutionierung« (das heißt hier Zersetzung des Russischen Reiches), was nicht allein den »verplombten Waggon« Lenins, sondern die Beförderung separatistischer Bewegungen vor allem im Baltikum und in der Ukraine bedeutete.

Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Imperialisten in Berlin und St. Petersburg/Petrograd wurde seit 1917 von einem ganz neuen politischen Konflikt überlagert – dem Sieg Lenins und der Bolschewiki quasi als Kollateralschaden der deutschen Zersetzungspolitik. Diese neue politische Kraft wollte eine andere, eine sozialistische Ordnung. Dabei ging es weder Deutschland noch der westlichen Entente und erst recht nicht den einheimischen Kapitalisten und Großgrundbesitzern um das spärlich demokratische, vielmehr gewaltsame Verfahren dieses sozialen Wandels, sondern um die Grundfrage Sozialismus oder Kapitalismus. Und das war weniger ein russisches Problem als eine Alternative, die jene vom Krieg erschütterten Staaten selbst betraf: die Furcht vor dem russischen Virus.

Anderthalb Jahrzehnte nach Versailles und Novemberrevolution stellte sich die Frage erneut. Mit der Machtübertragung an Hitler, der seit »Mein Kampf« klare Gelüste in Richtung Osten zu erkennen gegeben hatte, ging es nicht mehr um das Ob, sondern um das Wann und mit welchen Kräften. Das deutsche Militär hatte auf jeden Fall schon unter der »Versailler Knute« insgeheim vorgesorgt. Politisch waren die Absichten und bald darauf die Pläne Hitlers klar, entscheidend war die spätestens vom ersten Tage an erfolgte Unterstützung durch das Großkapital, das Bürgertum, die Intelligenz für eine Politik gegen den Bolschewismus im Inneren und nach außen. Dafür wurden die Massen manipuliert und motiviert. Dieses politische Interesse gegen die radikale Linke und ihr Mutterland sowie die handfesten ökonomischen Interessen für ein »Volk ohne Raum«, die diese Expansionsstrategie umschrieb, wurden zur entscheidenden Triebkraft.

Weltherrschaft war wie 1914 wieder das Projekt der deutschen Eliten. Dazu wurde die Unterordnung des Westens, zumindest seine Duldung der deutschen Militarisierung und Aggression, ebenso benötigt wie die Ausschaltung aller Opposition im Inneren und die zielgerichtete Vorbereitung des großen Krieges. Diese Politik war ab 1933 erfolgreich – wenn auch mit zusehends belastenden Kosten verbunden. Sie fand den erwarteten Rückhalt in London, Paris und Washington. Bei aller Kriegsvorbereitung und bei allen ökonomischen Wünschen, es war ein Krieg, der sich gegen Osten richten musste. Er verlangte die deutsche Kontrolle über die CSR, über Polen, das Baltikum, um an das eigentliche Objekt der Begierde zu kommen: die unendlichen Weiten, die unerschöpflichen Rohstoffe, das riesige Reservoir an Arbeitskräften Sowjetrusslands. Zu bedenken ist auch, dass der beabsichtigte Krieg gegen die Sowjetunion die eigenen Ressourcen Deutschlands überforderte. Die Übernahme der Industrien, auch der Waffenarsenale der besetzten Länder, Österreichs und vor allem der CSR, waren kriegswichtig. So stammte zum Beispiel jeder vierte oder fünfte deutsche Panzer im Juni 1941 aus tschechoslowakischer Produktion. Entsprechend wurden die militärischen Planungen genau auf diesen Entscheidungskampf für eine deutsche Weltherrschaft ausgerichtet.

Generalproben für diesen neuartigen Krieg gegen einen Staat, eine Ideologie und ein zu versklavendes Volk fanden in Polen und Jugoslawien statt. Gleichzeitig sorgten 1939/40 ein »komischer Krieg« (Drôle de guerre) und ein »Blitzkrieg« dafür, dass West- und Nordeuropa unter deutsche Kontrolle kamen und mit ihrem Potential dem als entscheidend angesehenen Feldzug im Osten dienen konnten. Natürlich sollte auch ein möglicher aktiver Wiedereintritt Großbritanniens in einen Konflikt mit dem Deutschen Reich verhindert werden, wenn es sich schon als Bündnispartner verweigerte.

Ein genauer Blick auf die 22 Monate zwischen September 1939 und Juni 1941 offenbart, dass das Deutsche Reich und seine faschistische Führung die Zeit nutzten, um neuartige Repressions- und bald Vernichtungsmethoden und -strukturen zu erproben. Es ging um Formen und Methoden der Kriegführung, das heißt vor allem den Einsatz von Panzerverbänden im engen Zusammenwirken mit der Luftwaffe. Aber es ging auch um neue Mordszenarien: Dazu gehörten Einsatzgruppen von SD und Sicherheitspolizei in Polen, erste Ansätze von Partisanenbekämpfung und der Beginn der zielgerichteten Tötung »lebensunwerten Lebens« im Schatten des Krieges mit der »Aktion T 4« gegen psychisch Kranke im Deutschen Reich selbst, alsbald in den besetzten Gebieten im Osten die Schaffung von Ghettos für Juden, die rücksichtslose Ausbeutung von Ressourcen und Arbeitskräften.

Bereits mit dem Angriff auf Polen zeichnete sich – im Unterschied zum westlichen Kriegsschauplatz – eine neue Qualität der faschistischen Kriegführung ab, die auch die Einschätzung der sowjetischen Führung, dass 1939 ein »normaler« zwischenimperialistischer Krieg ausgebrochen sei, nicht bestätigte. Es gab keinen »normalen« Eroberungskrieg, sondern Ausrottung und Versklavung.

Unter Berücksichtigung dieser Vorgeschichte und dieser breiten Vorbereitung dieses Krieges gegen die Sowjetunion durch Militärs, Wirtschaftsführer und Intellektuelle kann man kaum guten Gewissens von einem »Überfall« sprechen, so heimtückisch und taktisch überraschend die Ereignisse im Juni 1941 auch waren: Es war ein von langer Hand vorbereiteter Revanchekrieg für 1917/18, es war ein Eroberungskrieg für ein vorgebliches »Volk ohne Raum«, für eine gebiets- und ressourcenhungrige deutsche Wirtschaft.

Die Unfähigkeit der sowjetischen Führung um Josef Stalin, die gewonnene Zeit zu nutzen, um die Rote Armee kriegsbereit zu machen, die nicht aufgeholten Folgen der Enthauptung der Roten Armee durch die Säuberungen 1937/38, die fatale Gläubigkeit an die eigene Kriegsplanung, die noch ein Zeitfenster von weiteren zwölf bis 24 Monaten versprach bis zum als unvermeidlich angesehenen Krieg, das zerstörerische Misstrauen gegenüber dem eigenen Nachrichtendienst bei gleichzeitiger Angst vor britischen Provokationen, all das erklärt den fatalen Kriegsbeginn für die Sowjetunion. Auf der anderen Seite stehen trotzdem der Zeitgewinn, die um 300 bis 400 Kilometer erweiterte Tiefe des Kriegsraumes, die den deutschen Vormarsch verlängerte, die erfolgreiche Entwicklung kriegsentscheidender sowjetischer Waffen, insbesondere des Panzers »T-34«, die systematische Vorbereitung von Armee und Industrie, die schnell ihren Schock überwinden konnten, und auch der Zeitgewinn, der die japanische Bedrohung relativierte.

Totaler Krieg

Auch wenn dieser Begriff erst nach der Niederlage von Stalingrad eingeführt wurde (allerdings einen konzeptionellen Vorläufer in Erich Ludendorffs Militärdiktatur und dessen Schlussfolgerungen aus dem Ersten Weltkrieg hatte) – das faschistische Deutschland führte vom ersten Tag des Krieges im Osten an – also schon gegen Polen, nun aber gegen die Sowjetunion perfektioniert – einen neuartigen, einen »totalen Krieg«, der charakterisiert war als Eroberungs-, Vernichtungs- und Weltanschauungskrieg.

Es ging um die Vernichtung des Sozialismus. Kommunist, Jude, Russe (synonym für alle Sowjet­bürger) – für die Nazis waren sie alle identisch. So vermengten sie ihre Feindschaft gegenüber einem alternativen Gesellschaftssystem mit einer vorgeblichen und komplett irrationalen »Rassenfrage«. Genau nach diesem Zusammenhang wird heute nicht gefragt, das würde bedeuten, die Frage nach den klassenmäßigen Wurzeln dieses Krieges zu stellen. Das Ziel war ein menschenleeres, versklavtes ehemaliges Sowjetland als Siedlungsgebiet für deutsche Wehrbauern, von SS-Strategen in trauter gemeinsamer Arbeit mit Universitäten und vielen Akademikern im »Generalplan Ost« entwickelt.

Die Erinnerung an diese 1.418 Tage des ­Großen Vaterländischen Krieges, an die Befreiung Osteuropas und Ostasiens wurde von Anfang an überlagert durch:

– den Kalten Krieg, der im Grunde am 6. August 1945 mit dem Atombombenabwurf auf Hiroshima erklärt wurde, was ein Signal an Japan und an die Sowjetunion war, die drei Tage später vereinbarungsgemäß in den Pazifischen Krieg eintrat;

– die realen Konflikte, die in China, Korea, Viet­nam, Kuba, Deutschland und vielen Staaten

der »Dritten Welt« oftmals offen und gewaltsam oder dicht am Rande des nuklearen Abgrunds ausgetragen wurden;

– eine Auseinandersetzung, die nach der Implosion des Sowjetblocks und der Sowjetunion nicht beendet, sondern in neuer Form fortgesetzt wurde – mit dem Ziel der vollständigen Eingliederung dieser Erbmasse einschließlich der Sowjetunion/Russlands in die westliche Wertegemeinschaft, also den Kapitalismus.

Das Leiden und der Sieg der Bürgerinnen und Bürger der Sowjetunion, ihr entscheidender Beitrag zur Befreiung vom Faschismus und die von ihrem Kampf und Sieg ausgehende Inspiration für Kommunisten und Sympathisanten weltweit wirkten über Jahrzehnte, auch über den staatlichen Untergang der Sowjetunion hinaus. Dies zu verteidigen muss Anspruch an linke Politik und Geschichtspolitik sein, weil hier etwas Dauerhaftes in die Geschichte der Menschheit eingemeißelt wurde – der Kampf gegen faschistische Diktatur, Menschenverachtung, Nationalismus und Rassismus, Terror, Vernichtungspolitik.

