Wolle für die Oper

Die Säulen der Staatsoper Hannover sind am Dienstag mit gestrickten und gehäkelten Wollbahnen umhüllt worden. Mit der Aktion soll Aufmerksamkeit für das Thema Taubblindheit geschaffen werden, wie das Deutsche Taubblindenwerk in Hannover mitteilte. Entstanden seien 2.800 Wollquadrate auf einer Fläche von 135 Quadratmetern. Die Kampagne für mehr Sichtbarkeit von Taubblindheit läuft in 21 Ländern. Die Staatsoper Hannover ist offizieller Projektpartner. (dpa/jW)