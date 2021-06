Düsseldorfer Klang

Das Düsseldorfer Museum Kunstpalast widmet der elektronischen Musik eine große Schau. Erstmals in Deutschland stelle ein Museum die über 100jährige Geschichte der elektronischen Musik und ihre Verbindungen zur Kunst so umfangreich dar, teilte die Leitung des Museums am Dienstag mit. Die Inszenierung des Gesamtwerks der 1970 von Ralf Hütter und Florian Schneider in Düsseldorf gegründeten Gruppe Kraftwerk bilde dabei einen Höhepunkt. Das Spektrum der Schau reicht von den ersten zukunftsweisenden elektronischen Musikinstrumenten aus dem frühen 20. Jahrhundert bis zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in der zeitgenössischen Klangproduktion. Die Ausstellung wird voraussichtlich am 9. Dezember eröffnet. (dpa/jW)